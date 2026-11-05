TV jučer navečer: Liga prvaka, krimići i filmske poslastice!

Poznati

Na HRT 1, jučer navečer je krenulo s klasikom – kvizom „Potjera“ u 18:05. Nakon Dnevnika, na rasporedu je bila dokumentarna serija „Zauvijek autor: Jasenko Houra“, a za one željne drame tu je bila „Bogatašica“. Večer je zatvorio informativni magazin „Otvoreno“.

Ako si fan nogometa, HRT 2 je jučer bio tvoj izbor. Večer je bila kompletno posvećena Ligi prvaka. Od 20:00 krenula je uvodna emisija, a onda je od 20:55 uživo išao susret Leipzig – Manchester City. Prijenos i analize potrajali su do kasno u noć, pa su sportski fanatici sigurno došli na svoje.

RTL je jučer navečer nudio standardnu kombinaciju domaće drame i reality showa. „Divlje pčele“ su okupirale termin od 20:15, a onda je uslijedio popularni „Asia Express: Zmajeva ruta“. Za one koji su ostali budni, „RTL Direkt“ je od 22:50 donio najvažnije vijesti dana. Jesu li „Divlje pčele“ donijele dovoljno drame prije nego što nas je „Asia Express“ odveo na zmajevu rutu? Fanovi realityja sigurno nisu skidali pogled!

Na Novoj TV jučer se kombinirao sport i domaće serije. Nakon Dnevnika Nove TV, išla je utakmica Supersport HNL-a, a zatim su nas zabavljali omiljeni „Kumovi“ i humoristična „Slučajna obitelj“. Za kraj večeri, „Masterchef“ je sigurno probudio apetite kod mnogih, tjerajući ih da razmišljaju o ponoćnom snacku.

RTL 2 je bio raj za ljubitelje kriminalističkih serija i klasičnih sitcoma. „Zločinački umovi“ su stigli u dvostrukom pakiranju, a onda su na scenu stupili vječni „Prijatelji“, također u duploj dozi. Nakon toga slijedila je i urnebesna „Teorija velikog praska“.

Doma TV je jučer navečer bila puna akcije i napetosti. „Rookie“ je uveo u svijet policije, dok su „FBI: Najtraženiji“ i „Zakon i red: Odjel za žrtve“ nudili vrhunske kriminalističke priče. Za kraj večeri bila je „Crna lista“.

A ako ste tražili filmske hitove izvan glavnih kanala, ponuda je bila šarolika. Na Star Moviesu se od 20:10 nudila „Lovac i ledena kraljica“ s Charlize Theron i Chrisom Hemsworthom, a kasnije i SF triler „Anđeo pravde“. HTV 3 je imao biografsku dramu „Nixon“ s legendarnim Anthonyjem Hopkinsom. Za one koji su htjeli nešto dublje, „Otac“, nagrađen Oscarom, bio je na Star Moviesu, ali tek poslije ponoći. I tko je ostao budan do 2:25 da gleda Marvelovog anti-junaka „Morbija“?

Znači, jučer se stvarno svašta nudilo – od nogometnog spektakla do oskarovskih drama. Što ste vi uhvatili na TV-u, ili ste ipak scrolali TikTok?