Elena iz E.N.I. kreće solo karijeru sa singlom „Ljubomora“

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Zaboravite sve što znate o E.N.I.-ju, jer Elena je spremna za svoj show! Nakon puna dva desetljeća provedena u kultnoj grupi, naša draga pjevačica kreće u solo vode, a debitantski singl nosi zanimljiv naziv – „Ljubomora“.

Kaže da joj je, nakon toliko godina na sceni, bilo jako važno „ponovno osjetiti uzbuđenje početka“, i ovaj joj projekt to baš i pruža. Zna što hoće, a to je „suvremeni, elegantni pop“ gdje su pjesma, interpretacija i emocija u prvom planu. Zvuči kao nešto što bi moglo osvježiti scenu, jel' tako?

Iako naslov „Ljubomora“ odmah sugerira dramu i posesivnost, pjesma se, iznenađujuće, bavi puno dubljim osjećajima – ranjivošću i nesigurnošću. Elena je objasnila da je više riječ o strahu od gubitka voljene osobe, nego o onoj klasičnoj, zelenoj ljubomori. „Zanimljivo mi je bilo istražiti taj osjećaj kada želiš biti blizu nekome, ali istovremeno moraš naučiti vjerovati“, dodala je. Glazbu potpisuje Ines Prajo, tekst Ariana Kunštek, a za produkciju je zaslužan Ivo Popeskić.

Vizualni dio priče ne zaostaje. Pjesmu prati i spot u kojem ples igra glavnu ulogu. A znamo da je ples jedna od Eleninih strasti, tako da to uopće nije iznenađenje. Nije to samo „ukras“, kaže, već „drugi jezik pjesme i način da izrazim ono što se riječima ponekad ne može“. Obožavamo kad umjetnici tako zdušno uđu u vizualni dio!

Iako je Elena široj publici najpoznatija kao članica E.N.I.-ja, njezin glazbeni put započeo je davne 1992. u riječkim Putokazima. S E.N.I.-jem je 1997. predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Dublinu, a osvojili su i Porina za „Oči su ti ocean“. Kasnije je dobila Porina i za dječji album „Snivaj, spavaj…“ 2014. godine.

„E.N.I. je veliki dio mog života i na to sam ponosna“, ističe. No, ovaj put je ipak drugačije, jer „ELENA je prvi put prostor u kojem sama nosim cijelu priču i mogu potpuno definirati svoj zvuk, vizual i način na koji želim komunicirati s publikom.“ Sretno, Elena! Hoće li njezina solo priča zasjati jače od grupne?