Tatjana Dragović u bikiniju usred Dolomita: Dok se mi smrzavamo, ona prkosi zimi!

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Dok mi ovdje brojimo slojeve odjeće, razmišljamo o kuhanom vinu i sanjamo toplije krajeve, Tatjana Dragović odlučila je prkositi svim zimskim pravilima i baciti internet u potpuni delirij! Iz hladnih Dolomita, gdje snijeg vjerojatno škripi pod nogama, objavila je nekoliko fotografija s odmora. I to kakvih! Na njima ponosno pozira – u bikiniju!

I, naravno, reakcije nisu izostale. Njezini su fanovi ostali apsolutno oduševljeni i ne prestaju hvaliti njenu savršenu liniju. Stvarno, kad pogledaš te fotke, teško je ne složiti se – žena izgleda top! Ali ne samo to, hrabrost da usred zime, u planinama, poziraš u bikiniju? To je razina samopouzdanja koju mi samo možemo sanjati dok grickamo blagdanske kolače i skrivamo se ispod deka. Svaka čast na hrabrosti, ali još više na figuri koja izaziva divljenje. Prava zimska bajka, ali na njezin način, rekli bismo mi.

Što kažete, tko bi se usudio na ovakav potez?