Lana Radeljak otkrila tko joj je pjevao na vjenčanju: Šogorica rastopila srca!

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Lana Radeljak, svima nam poznata kao kći pokojne glumice Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana, opet je iznenadila pratitelje na Instagramu! Nakon što nas je sve „kupila” elegantnom vjenčanicom domaćeg brenda eNVy room, sad je podijelila još jedan detalj s vjenčanja koji je totalni #goals. Naime, otkrila je tko joj je pjevao tijekom crkvenog obreda, a bila je to – njezina šogorica! Da, dobro ste pročitali. Koliko je to osobno i predivno, mi jednostavno nemamo riječi!

Šogorica je odabrala izvesti „Hvalospjev ljubavi”, pjesmu inspiriranu poznatim biblijskim stihovima iz Prve poslanice Korinćanima, koja je inače često neizostavni dio vjenčanja. Crno-bijela snimka tog dirljivog trenutka, koju je zabilježio LUMIÈRE Studio (oni su, naravno, snimali cijelo Lanino vjenčanje), osvanula je na Laninom Instagram Storyju i, moramo priznati, rastopila nam je srca. Maštate o takvom vjenčanju? Mi svakako!

Podsjetimo se, Lana i njezin dugogodišnji partner Antonio Barišić, magistar kemije kojeg smo zapamtili kao natjecatelja iz „MasterChefa”, rekli su „da” 17. listopada. Nakon otprilike četiri godine veze, sudbonosno „da” izgovorili su u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Lanu je do oltara, naravno, dopratio ponosni otac Josip Radeljak Dikan, a poslije crkvenog obreda, fešta se nastavila na imanju Wedding Resort Corberon. Prava bajka, zar ne? Je li vam ovo sad najdraži detalj s njezina vjenčanja?