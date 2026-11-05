Dino Bubičić i Ivana Paris: Svi su pričali o vjenčanju, a danas su neprepoznatljivi

Poznati

Prije točno šesnaest godina, bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se. O njihovom vjenčanju tada su svi pričali, a brak je potrajao devet godina.

Nakon što su se razveli, svatko je krenuo svojim putem. Nekadašnji modeli koji su osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije.

Ali, moramo se zapitati, je li to novi look ili jednostavno prirodna evolucija stila nakon modnog svijeta?