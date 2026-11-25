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U javnost su konačno procurile dosad neviđene fotografije s raskošnog svadbenog slavlja Marija Mamića, sina bjegunca Zdravka Mamića, i njegove supruge Marine Jurić. Iako su se vjenčali u travnju tajno u Zagrebu, prava je fešta priređena u luksuznom odmaralištu na crnogorskoj obali.

Za veliku proslavu odabrali su One&Only Portonovi, jedan od najekskluzivnijih resorta u Boki kotorskoj, nedaleko od Herceg Novog. Cijena takvih, baš raskošnih vjenčanja u ovom resortu može prijeći i 100.000 eura. Prema portalu Montenegro.com, samo najam prostora stoji između 15.000 i 25.000 eura, dok se cijena svadbenog menija po uzvaniku kreće od 80 do 150 eura. Na to, naravno, treba dodati troškove pića, dekoracija, glazbe, organizacije i, ako gosti spavaju, smještaja. Koliko su točno za svoje slavlje izdvojili Marina i Mario, to se ne zna, ali resort raspolaže vilama, privatnom plažom i vrtovima s pogledom na more. Najveći prostor može primiti čak 600 uzvanika, a najimućniji mladenci mogu zakupiti i cijeli resort za potpunu privatnost – ludnica!

Marina je za ovu priliku odabrala elegantnu čipkastu vjenčanicu s dugim velom, a na društvenim mrežama pojavile su se i snimke romantičnog poljupca mladenaca. Među uzvanicima je bio i bivši glasnogovornik beogradskog Partizana Marko Vjetrović sa suprugom Višnjom, koja je podijelila nekoliko trenutaka sa svadbenog slavlja.

Mariju Mamiću ovo je treći brak. S Monikom Kravić vjenčao se 2008. godine, a njihov je brak potrajao devet godina. Nakon nje oženio se Tijom Jurčić, od koje se razveo 2023. godine, nakon šest godina braka.

Njegova nova supruga, Marina Jurić, također dolazi iz nogometnog svijeta. Hrvatska javnost ju je upoznala početkom 2022. godine kada je preuzela vođenje HNK Šibenika. Njezin brat Marino Jurić, američki poduzetnik primoštenskih korijena, preko svoje je tvrtke postao većinski vlasnik kluba. Budući da većinu vremena provodi u Miamiju, vođenje kluba prepustio je sestri. Tako je Marina postala jedna od rijetkih žena na čelu hrvatskog nogometnog kluba, a obitelj Jurić svoj je većinski paket dionica prodala 2023. godine. Mora da je to ljubav prema nogometu, zar ne?