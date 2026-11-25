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Jelena Perić, poznata vizažistica i jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, podijelila je s pratiteljima veliku vijest: kupila je kuću! Nije skrivala emocije zbog ostvarenja ovog životnog cilja, ali je odmah najavila i totalni preporod – iako je kuća tek izgrađena, Jelena je odlučna sve preurediti po svom guštu. Jer zašto bi bilo jednostavno kad možeš imati projekt života, zar ne?

"Kupila sam kuću 🏠😭", započela je svoju objavu na Instagramu. Priznala je da se opet našla među praznim zidovima, samo s novom adresom, i svjesna da sve počinje ispočetka, uz osjećaj da je život trenutno u kaosu. Razumijemo je potpuno, selidba je uvijek epska avantura! No, unatoč svemu, Jelena je neizmjerno zahvalna i sretna što je konačno stigla do cilja kojem je dugo, dugo težila.

Osvrnula se i na svoje odrastanje, skromne početke, brojne snove koji su se činili nedostižnima i sve prepreke koje su stajale na putu. Dodala je da je morala uložiti puno rada da bi se neka vrata uopće otvorila, i da joj se nisu otvarala tek tako. To je onaj moment kad shvatiš da iza svake uspješne osobe stoji brdo truda i odricanja. Poručila je i da život često bude težak, ali da se na kraju isplati.

Priznala je da odluka o prodaji stana i kupnji kuće nije bila nimalo laka, a cijeli proces se prilično odužio. Ali hej, svi znamo da se strpljenje na kraju isplati! Objasnila je i da je htjela zabilježiti ovaj trenutak kako bi je taj post podsjetio da smije biti ponosna na sebe i pohvaliti samu sebe. I tako treba, Jelena! Bravo!

Najemotivniji dio objave posvetila je svom sinu Teu. Izrazila je nadu da će on jednog dana, kad pročita njezine riječi, biti ponosan na nju. Zaključila je da je sve to napravila sama, jasno dajući do znanja da je ovo njezin osobni trijumf. Zvuči kao savršen #momgoals moment, složit ćete se!

Ali naravno, tu nije kraj! Na Instagram Storyju je podijelila i fotografiju detalja interijera i otkrila da je čekaju "opsežni radovi", iako je riječ o novogradnji. Napisala je da će sve promijeniti i urediti po svom, od podova do stropova, i najavila da će pratitelji uskoro moći pratiti cijeli serijal o uređenju njezina novog doma. Tek počinjem, a već mi nije dobro, dodala je u šaljivom tonu. Ajme, Jelena, držimo ti fige i jedva čekamo vidjeti krajnji rezultat – pogotovo taj od podova do stropova makeover! Koji detalj mislite da će prvi promijeniti?