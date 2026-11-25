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Sjećate se Eurosonga 1999. i naše Doris Dragović s pjesmom "Marija Magdalena" u Jeruzalemu? E pa, Tonči Huljić sad je ispričao pravu dramu koja se odvijala iza kulisa, i to samo dan i pol prije finala! Kaže da su organizatori ozbiljno razmatrali da nas izbace s natjecanja. Zamislite taj šok!

Problem? Norveška delegacija se žalila zbog muških pratećih vokala koji su bili snimljeni, a pravila su, valjda, nalagala da moraju biti uživo. Huljić je za GastroAmbasador rekao da su ih htjeli diskvalificirati zbog snimljenih muških vokala.

Prema Huljićevim riječima, organizatori su prvo tražili izbacivanje, no pjesma je bila toliko popularna da je nisu mogli izbaciti. Znači, spasio nas je hit! Živjela popularnost! Na vrata Doris Dragović pokucala je Dana International, pobjednica Eurosonga godinu dana prije.

Huljić kaže da su im oduzeli određeni broj bodova, ali im nikada nije rečeno koliko, zašto ni gdje, samo da su kažnjeni i da trebaju biti sretni što su ostali u natjecanju. Doris je, unatoč svemu, osvojila super četvrto mjesto sa 118 bodova, no koliko su bodova točno izgubili, prema Huljiću, nikada nije objašnjeno.