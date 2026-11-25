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Music Pub nagrade – Tereza za 2026. godinu su stigle, a donijele su nam više iznenađenja nego finale tvog omiljenog reality showa! Jedan od najstarijih glazbenih festivala dodijelio je nagrade, a uz pobjednike, priča se i o „povijesnom pomirenju” koje je odjeknulo scenom.

Nina Badrić: Divlja, a uvijek naša!

Naša Nina Badrić pokupila je prestižnu nagradu Music Pub – Tereza za pjevačicu godine, i to potpuno zasluženo, zar ne? S obzirom na to koliko je Nina ove godine radila i oduševljavala, ovo je valjda bio must-have dodatak njenoj polici. Nije ni čudo što je bila vidno emotivna primajući priznanje koje od 2017. nosi naziv „Tereza”. Nina je naglasila kako joj ovo priznanje znači jako, jako, jako puno, te da je to podsjeća na same početke karijere, tamo negdje davnih devedesetih, kad je dobila svoju prvu nagradu Music Puba.

Nina je otkrila da je ta nagrada vraća na početke karijere. 2026. je, kaže, bila fantastična godina za nju, s mnoštvom rasprodanih koncerata, uključujući čak četiri Lisinska i tri Sava centra. "To su neki mali prozori koje otvaramo za dalje," zaključila je, a mi joj vjerujemo! Znači, ljubav publike je na prvom mjestu, a to Nina ima i točka.

Povijesno pomirenje: Parni Valjak i Prljavo Kazalište dijele tron

Najveće iznenađenje i, budimo iskreni, najsočnija drama, jest podjela titule grupe godine između Parnog Valjka i Prljavog Kazališta. Nakon što je Prljavo Kazalište proglašeno prošloga tjedna, sad se Valjak pridružio u istoj kategoriji. Iskreno, svi znamo da su mediji obožavali tu njihovu "svađalicu" vibru, ali izgleda da je i njima dosadilo. Jer, hej, život je prekratak za prepirke, pogotovo kad si legenda!

Kako je došlo do ovog "povijesnog pomirenja"? Jasenko Houra je u emisiji Music Pub rekao da u životu dođe trenutak kada moraš podvući crtu, da su sada odrasli ljudi i da žele zaboraviti i ići dalje.

Husein Hasanefendić Hus iz Parnog Valjka se složio i dodao da njegov intimni doživljaj te priče nikad nije bio ni blizu onoga kako je djelovala u javnosti, jer je medijima zanimljivije da se svađaju nego da su prijatelji. Dugo postoji "bolja vibra" među njima, samo to nije bilo javno poznato. Osim toga, zajednički se opraštaju od nečeg što je dobrim dijelom personificiralo Zagreb – rušenje Maksimirskog stadiona. To je bila, kaže Hus, glavna ideja vodilja.

Zlatko Turkalj je tijekom uručenja objasnio odluku: Parni valjak slavi 50 godina, Prljavo kazalište će sljedeće godine imati 50 godina, a hrvatska scena nema tako dobre sviračke bendove koji rasprodaju koncerte i pritom snimaju nove pjesme i albume. Hus je bio vidno sretan, preuzeo statuu i rekao da će se truditi zaslužiti još koju. Dajte im već sad, da se ne muče!

Ostali nagrađeni: Hitovi i nove snage

Nagradu za hit godine 2026. uzeo je Željko Banić Bane za pjesmu "Superman" koju je snimila njegova grupa Songkillers. Znači, Bane je supermen scene! A što se tiče mladih nada, nagradu Moj prvi Music Pub osvojili su zagrebački alt-rockeri Colostrum s albumom "Majski suton" i pjesmama "Srebro" i "Igračke na tavanu". Još jedan dobitnik u toj kategoriji je i ToMa, koji je briljirao na Dori i izbacio album "Sudbine i priče nove".

Dodjela najstarije glazbene nagrade Music Pub nastavlja se 30. studenog s Turkijevim završnim iznenađenjima. Hoće li biti još pomirenja, drama ili rasprodanih Lisinskih? Pratimo li ili pratimo?