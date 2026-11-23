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Ekipa, imamo top vijest iz Hollywooda! Redatelj Quentin Tarantino (63) i njegova supruga, pjevačica Daniella Pick (43), opet su proširili obitelj! Slavni par dobio je treće dijete, dječaka, a vijest je potvrdio redateljev glasnogovornik. U službenoj izjavi stoji: „Quentin Tarantino i njegova supruga Daniella Pick Tarantino s veseljem objavljuju rođenje svog trećeg djeteta, dječaka.”

Ovo im je treći klinac, jer već imaju šestogodišnjeg sina Lea, koji je stigao u veljači 2020., i četverogodišnju kćer Adrianu, rođenu u srpnju 2022. Izgleda da se obitelj ne šali kada je u pitanju proširenje! Mislili smo da je redatelj opsjednut filmskim setovima, ali izgleda da je kod kuće pravi obiteljski čovjek.

Prisjetimo se, Quentin i Daniella upoznali su se još davne 2009. godine u Izraelu, dok je redatelj promovirao jedan od svojih filmova. Nakon što su neko vrijeme bili u vezi, prekinuli su, ali obnovili su odnos 2016., zaručili se u ljeto 2017., a vjenčali su se u studenom 2018. na intimnoj ceremoniji u Los Angelesu. Od tada, obitelj raste, i to prilično brzo!

Quentin Tarantino je, znamo svi, jedan od najutjecajnijih redatelja svoje generacije, s kultnim filmovima poput „Psi iz rezervoara“, „Pakleni šund“, „Kill Bill“, „Nemilosrdni gadovi“, „Odbjegli Django“ i „Bilo jednom u... Hollywoodu“. Daniella Pick je pjevačica i model, kći izraelske pop zvijezde Svike Pick. Karijeru je gradila prvo u duetu Pick Sisters sa sestrom Sharonom, a kasnije je započela i samostalnu karijeru.

Čini se da Tarantino ne samo da režira hitove, već ih i producira kod kuće, jedan za drugim! Samo neka je veselo, zar ne?