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Miley Cyrus i njezin budući suprug Maxx Morando su bacili brutalnu predsvadbenu večeru za svoje goste! Fotke s eventa, koji se održao u petak, objavila je Lily, kći Dominica Purcella, supruga Mileyne majke Tish Cyrus. A mi smo ih, naravno, odmah skenirali.

Stolovi su bili ukrašeni cvijećem kao iz bajke, a jelovnici su imali monogram "M+M". Prava holivudska romansa! Za glavno jelo gosti su mogli birati između filet mignona i raviola punjenih jastogom. Iako je filet mignon klasik, tko normalan bira govedinu kad može jastoga? Priznajemo, nas je odmah uhvatila glad! Za desert su poslužili čokoladnu tortu s karamelom, krem brulee od vanilije i sorbet od maline. Dakle, tko je bio na dijeti, taj dan je sigurno prekršio pravila!

Prema pisanju portala, vjenčanje se trebalo održati tog vikenda negdje u južnoj Kaliforniji. Izgleda da se Miley ozbiljno posvetila pripremama jer je navodno odbijala hrpu poslovnih ponuda. Čak su je snimili na manikuri u Los Angelesu prije ceremonije. Detalji o uzvanicima i točnoj lokaciji još nisu procurili, ali budimo iskreni, mi smo već na iglama!

Miley i Maxx zaručili su se krajem 2025. godine, nakon četiri godine veze. Sad nam samo preostaje čekati službene fotke s vjenčanja. Bit će to vjerojatno modni spektakl, zar ne?