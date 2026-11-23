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Nema šanse da vam je promaklo kako strane zvijezde otkrivaju Lijepe naše. Ali, kad tako ozbiljan igrač kao što je Los Angeles Times posveti cijelu reportažu Trogiru, e to je već viša razina! Pripremite se za đir po Trogiru!

Kroz povijest i osobna sjećanja

Ella Mische, glumica i producentica, odrasla je u Trogiru i svojom je pričom čitateljima LA Timesa donijela spoj bogate povijesti i osobnih sjećanja. Trogir, srednjovjekovni grad-otok pod zaštitom UNESCO-a, udaljen je samo desetak minuta od splitske zračne luke. Osnovali su ga Grci još u trećem stoljeću prije Krista, a svoju drevnu uličnu mrežu čuva više od 2000 godina. Kamene ulice i danas odzvanjaju duhom Rima, srednjeg vijeka, baroka i Venecije – zvuči kao da hodate kroz vremeplov!

Za Ellu, stari grad je uvijek počinjao na Sjevernim gradskim vratima. To je bilo glavno mjesto za sastanke, startna točka za večernji đir, mjesto gdje se ekipa okupljala, jela sendviče, čekala spoj ili prijevoz. I naravno, stoljećima je nad svima koji ulaze bdio kip svetog Ivana Trogirskog, zaštitnika grada, smješten na vrhu vrata.

Kairos, kava i passeggiata

Trogir nije bez razloga poznat kao "grad sretnih trenutaka". Razlog? Legenda o Kairosu, bogu sretnog, prolaznog trenutka. Njegov grčki mramorni reljef iz 3. stoljeća prije Krista čuva se u benediktinskom samostanu svetog Nikole. Uhvatite trenutak, jer Kairos ne čeka!

Nakon lutanja skrivenim kamenim uličicama, miris espressa vas instant vraća u sadašnjost. U Dalmaciji se u kavi ne žuri, to je uživanje, ritual. Zato Ella predlaže Tinel, šarmantni kafić gdje se vrijeme uspori. Zvuči kao naš san, iskreno.

Naravno, ne možeš u Trogir a da ne spomeneš monumentalnu katedralu svetog Lovre, srce starog grada. Nasuprot nje stoji palača Ćipiko, koju je humanist i pisac Koriolan Ćipiko u 15. stoljeću pretvorio iz hrpe srednjovjekovnih kuća u elegantnu rezidenciju. Ella ponosno ističe da joj je on daleki rođak, prezimena su im se pojavljivala zajedno na mnogim zgradama – ma zamisli, prava plemićka loza!

Pošto je Trogir mali, pješački grad, Ellu je zanimalo je li slučajnost ili sudbina, ili možda Kairos, što se ista osoba sretne dva-tri puta u danu, ili čak u satu. Mi mislimo da je to Kairos. I nama se to događa, haha.

Nakon večere, obavezno slijedi "passeggiata", opuštena šetnja kroz Južna vrata iz 1593. do trogirske rive, sa svojim prepoznatljivim palmama. E taj prizor je Ellu uvijek podsjećao na dom u Los Angelesu.

Od restorana do plaže, pa i dalje!

Preko mosta nalazi se Ellin omiljeni restoran Bocel, gdje se može večerati uz zalazak sunca s pogledom na tvrđavu Kamerlengo. Tvrđavu je sagradila Venecija kad je zauzela Trogir 1420., a danas je pronašla romantičniju ulogu. To je jedno od top mjesta za gledanje filmova pod zvijezdama (Ella je tu gledala svoj prvi film!) i ljetna pozornica za koncerte. S vrha, kažu, puca predivan pogled na grad.

Za smještaj se preporučuje hotel Brown Beach House, smješten preko mosta na Čiovu, samo sedam minuta hoda od rive. Luksuzni butik-hotel s bazenom i plažom – zvuči kao totalni resort. Ella otkriva da je njezina baka nekoć davno radila u toj zgradi, dok je bila stanica za otpremu i skladištenje duhana. Od Duhanke do luksuznog hotela, prava transformacija!

Kao dijete, promatrala je impozantnu fasadu iz parka Šilovićev, gdje je njezin djed s prijateljima igrao boće. Puno prije turista, to je bio dio radnog života Trogira, povezan s ljudima i obiteljima koje su gradile njegov identitet.

Ella, naravno, predlaže da ostanete dan duže i unajmite brod do Plave lagune kod Drvenika Velog, gdje more presijava u bezbrojnim nijansama tirkizne. Također preporučuje mirnije otoke Drvenik Veli i Drvenik Mali. Plivanje, plesanje i dočekivanje izlaska sunca prema Splitu, dok nebo boji u ružičaste i narančaste tonove isprepletene s planinama Kozjaka i Mosora, uz obalu koja nalikuje na Malibu.

Možda je to najveća tajna Trogira: u gradu koji stoji više od dvije tisuće godina, najdragocjenija stvar koju možete ponijeti kući je jedan, savršeno proživljen trenutak, piše autorica. A mi dodajemo – kad se Trogir hvali u LA Timesu, je li to dovoljan razlog da se odmah spakirate?