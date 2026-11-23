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Tallulah Willis, kći legendarnog glumca Brucea Willisa, ponovno se našla u centru pažnje zbog, naizgled, najobičnije obiteljske fotografije. U veljači 2023. obitelj je potvrdila da njezin otac Bruce boluje od frontotemporalne demencije.

Drama je krenula prošle subote, 21. studenoga, kada je Tallulah na svom Instagram profilu objavila fotku s tatom. Na slici su otac i kći sjedili na ljuljački na terasi, držeći se za ruke, a ona je nosila crveni džemper dok je 71-godišnji Bruce bio u sivoj pletenoj vesti. Opis su činila samo dva emotikona, ali to je bilo dovoljno da se društvene mreže uzburkaju. Fotografija je brzo izazvala buru komentara, a glavna kritika? Neki su smatrali da je to previše intiman obiteljski trenutak za javnost, dok su drugi doveli u pitanje može li Bruce, s obzirom na svoje zdravstveno stanje, uopće dati pristanak za takvu objavu. I eto ti belaja, fotka je brzo nestala s njezina profila.

Nije joj prvi put?

Moramo priznati, déjà vu! Ovo, naime, nije prvi put da se Tallulah našla u ovakvoj situaciji. Sličan „napad” dogodio joj se i u lipnju 2025. godine. Tada joj je jedan pratitelj otvoreno poručio da ne bi trebala javno izlagati oca jer je „ranjiv” i da nema njegovo dopuštenje za objavljivanje fotki. Tallulah je tada uzvratila argumentom da obitelj pažljivo važe što će podijeliti, objasnivši da fotke objavljuje jer provode lijepe trenutke i jer zna koliko njezin otac znači njegovim obožavateljima diljem svijeta.

Njezin odgovor i isprike

Nakon što je fotka nestala, Tallulah se dan kasnije, u nedjelju, obratila svojim pratiteljima kako bi objasnila svoj potez. Bok, jučer sam objavila očevu fotografiju jer smo proveli tako lijepo poslijepodne, napisala je, pokušavajući smiriti strasti. Objasnila je da ju je ponijela nježnost trenutka dok su ona i tata gledali video Frankieja Vallija, pa nije previše razmišljala o objavi. Ali, naravno, kasnije joj je sinulo: shvatila je da je prizor možda bio previše intiman za javnost. Iskreno je priznala: To priznajem i obećavam da ću ubuduće biti opreznija. Zanimljivo je da, unatoč svemu, nije izričito navela da je fotku uklonila zbog negativnih komentara – možda je to bila njezina odluka? U svakom slučaju, poručila je fanovima ono što svi znamo: Znam da ga svi volite. Volim ga i ja. Moja ga obitelj voli. On je i dalje onaj isti heroj kojeg svi poznajemo. Uz ovu ispriku, objavila je i staru crno-bijelu fotku na kojoj Bruce nježno ljubi u obraz malo dijete, pretpostavlja se nju samu.

Podrška stiže

I dok su jedni s visoka kritizirali, drugi su pokazali solidarnost. Nakon Talluline isprike, društvene mreže preplavile su poruke podrške. Čak se i manekenka Helena Christensen javila s komentarom: Prava si sretnica što imaš takve trenutke. Mnogi su poručili da se nema zbog čega ispričavati. Nemoj se ispričavati ni za što! To je tvoj profil i tvoja obitelj, stoji u jednom komentaru. Drugi su istaknuli da Tallulah ima puno pravo odlučiti što će dijeliti s javnošću, jer se to tiče samo nje, njezina oca i obitelji.

Bruce Willis povukao se iz glume još 2022. godine, nakon što mu je dijagnosticirana afazija, a obitelj je u veljači 2023. potvrdila da boluje od frontotemporalne demencije. Iako se radi o ozbiljnoj bolesti, on i dalje živi u svojoj kući, uz cjelodnevnu skrb, i to u neposrednoj blizini obitelji. To znači da je i dalje dio važnih obiteljskih trenutaka, pa je tako bio uz Tallulah kada se u kolovozu u Sun Valleyju udala za glazbenika Justina Aceeja. O tome kako se obitelj nosi s njegovim stanjem, Tallulah je iskreno govorila za časopis People 2024. godine: Bez obzira na to kakav je dan, moja obitelj i ja prihvaćamo ga točno onakvog kakav jest u tom trenutku. Prava obitelj!

Iskreno, je li granica intimnosti na Instagramu stvarno toliko tanka ili su ljudi jednostavno previše kritični? Što vi mislite, treba li Tallulah skrivati obiteljske trenutke?