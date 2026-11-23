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Jennifer Lynn Lopez, svjetski poznata kao J.Lo, nije samo pjevačica i glumica, već i prava ikona koja je godinama pomicala granice za Latinoamerikance u Hollywoodu. Uvijek je bila sinonim za uspjeh, ali nedavno je iznenadila javnost svojom izjavom da joj put do zvijezda uopće nije bio lagan. Njezina tvrdnja da joj je latinoameričko podrijetlo otežalo karijeru u filmskoj industriji izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

J.Lo: Nisam bila tipična bijela glumica i morala sam sama stvarati prilike

Lopez (57) je u razgovoru objasnila kako joj, unatoč onome što javnost možda misli, filmske uloge nisu padale s neba. Naglasila je da je tijekom cijele karijere, pa čak i na samom početku, dobivala vrlo malo ponuda, što ju je prisililo da prilike stvara sama. Mislim da ljudi imaju dojam da stalno dobivam tisuće ponuda. Čak i na početku karijere dobivala sam ponude, ali bilo ih je vrlo malo. Morala sam sama stvarati prilike, rekla je Lopez.

Kao glavni razlog za taj, kako ona to vidi, nedostatak prilika, istaknula je svoje latinoameričko podrijetlo. Mislim da je razlog to što jednostavno nisam bila tipična bijela glumica, da budem iskrena. Razumijete što želim reći? A na neki je način tako i danas, izjavila je, sugerirajući da Hollywood i dalje ima određene, uske karakteristike koje traži kod glumaca. Ipak, Lopez je priznala da se situacija po pitanju raznolikosti u filmskoj industriji posljednjih godina popravila, što je ocijenila pozitivnim pomakom. Njezin je pristup karijeri zato vrlo proaktivan: Ako želim nešto napraviti, ne čekam da mi netko ponudi priliku. Pokušam to sama ostvariti, a ako se usput pojavi neka ponuda, odlično.

Ekipa ne štedi kritike: Od "apsurdno" do loša glumica, ali zgodna

Njezine izjave nisu naišle na odobravanje kod svih, a društvene mreže su se užarile od komentara. Dio korisnika društvenih mreža smatra da Lopez, s obzirom na sve što je postigla, nema baš nikakvog razloga za žaljenje na nedostatak prilika.

Influencer Oli London brzo je reagirao na X-u, ističući impozantne brojke: Lopez je glumila u 44 filma, a njezino se bogatstvo procjenjuje na vrtoglavih 400 milijuna dolara, odnosno oko 345 milijuna eura.

Još žešća bila je bivša sudionica showa "America's Next Top Model", Adrianne Curry-Rhode, koja je bez dlake na jeziku poručila: Ovo je potpuno nova razina zablude. Sada si stara. Bila si loša glumica, ali vrlo zgodna i zato si dobivala uloge. Američka televizijska komentatorica Tomi Lahren također se priključila valu kritika, kratko i jasno odgovorivši: LOL, da, kako da ne. Filmski kritičar Christian Toto otišao je korak dalje, izrazivši sumnju u utemeljenost J.Loine tvrdnje da je zbog podrijetla bila zakinuta za uloge. Iako je priznao njezin neosporan talent i zasluge za svaki angažman, Toto je njezinu izjavu o preprekama u Hollywoodu ocijenio nevjerojatnom. Ali sugerirati da ju je Hollywood zakidao zbog boje kože jednostavno je apsurdno. Koliko bi nezaposlenih glumaca dalo sve da dobiju samo djelić poslova koje je Hollywood ponudio njoj? upitao je, ukazujući na očigledan nesrazmjer između njezinih riječi i stvarnosti njezine karijere.

Od "Selene" do "Hustlers": Karijera puna zapaženih uloga

Unatoč njezinim tvrdnjama, Jennifer Lopez iza sebe ima impresivnu filmsku karijeru, punu zapaženih uloga . Proslavila se 1997. godine glavnom ulogom u biografskom filmu "Selena", gdje je uvjerljivo utjelovila tragično preminulu pjevačicu Selenu Quintanillu-Pérez. Nakon tog uspjeha, nanizala je niz popularnih filmova, uključujući "Out of Sight", romantične komedije "The Wedding Planner" i "Maid in Manhattan". Njezina karijera nije stala ni u novije vrijeme, pa se tako pojavila u filmu "Hustlers", zatim u "Second Act", "Shotgun Wedding" i "Office Romance".

Sve te uloge govore u prilog njezinoj aktivnoj prisutnosti u Hollywoodu, što mnogima otežava razumijevanje njezinih nedavnih izjava. Ipak, Lopez i dalje stoji pri tome da joj je latinoameričko podrijetlo tijekom karijere ograničavalo izbor uloga te da je zbog toga morala preuzeti veću inicijativu u razvoju vlastitih projekata.

Pa, što vi kažete, je li J.Lo imala težak put u Hollywoodu ili je samo zaboravila kakav je život "običnih smrtnika"?