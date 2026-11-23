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Nakon što je otkazivanje koncerta Dine Merlina na splitskoj Rivi uzburkalo javnost, a njegov tim najavio pravne korake, o cijeloj situaciji progovorio je i influencer Marko Vuletić. On je na društvenim mrežama objavio video u kojem je objasnio zašto misli da bi nastup poznatog glazbenika bio super prilika za Split i njegove stanovnike.

Merlinov koncert – prilika za splitske novčanike?

Vuletić smatra da bi koncert, osim dobre zabave, donio i ozbiljnu lovu lokalnim poduzetnicima. Kako bi ekipa shvatila o kolikim se iznosima tu radi, iznio je i svoju računicu. „Kao netko tko je odrastao slušajući Dinu Merlina, evo zašto mislim da njegovih 140 i nešto tisuća eura, koliko je procijenjeno za nastup u Splitu, vrijedi“, rekao je na početku videa.

Njegova računica temelji se na pretpostavci da bi zbog Merlinova koncerta u Split stiglo pet tisuća obožavatelja iz drugih gradova. Procijenio je koliko bi ti fanovi mogli potrošiti na smještaj, hranu, cugu i ostale usluge. „Ajmo napraviti jednu bazičnu računicu. Dolazi samo pet tisuća novih ljudi, odnosno njegovih fanova iz nekih različitih sredina u Split na koncert. Da svatko od njih da samo 60 eura za smještaj, a to je u Splitu apsolutno nemoguće, to je 300 tisuća eura koje će otići samo na smještaj“, objasnio je Vuletić.

Prema njegovoj procjeni, tih pet tisuća posjetitelja na hranu i piće potrošilo bi još 350 tisuća eura, na gorivo oko 75 tisuća, a na parkiranje i prijevoz dodatnih 50 tisuća eura. Kad se tome doda još 75 tisuća eura za šoping i ostale troškove, dolazi se do ukupnog iznosa od impresivnih 850 tisuća eura. „Kad se to zbroji, to je 850 tisuća eura dodatnog prometa za Split i okolicu“, zaključio je, naglašavajući da je to samo njegova okvirna procjena, a ne službeni podaci ili zagarantirana zarada.

Koncerti kao poticaj za biznis

Kako bi pojačao svoj stav, Vuletić se dotaknuo i svog poduzetničkog iskustva. Otkrio je da veliki koncerti u Zagrebu itekako pozitivno utječu na poslovanje njegovog brenda trajnog nakita Eterno. „To ne ide gradu, ali ide ljudima koji žive u tom gradu. Kad se dogode koncerti u Zagrebu, moj posao, Eterno, duplo bolje radi samo na dan kad je došao taj glazbenik. Nikad nisam nijednom stigao zahvaliti, ali, realno, moj je posao tada procvjetao“, ispričao je. Smatra da bi slična priča bila i u Splitu, gdje bi dolazak velikog broja posjetitelja značio profit za iznajmljivače, ugostitelje, trgovce i brojne druge poduzetnike.

Sponzori, grad i PET/CT: Tko je kriv za što?

Dotaknuo se i pitanja financiranja koncerta, pretpostavljajući da bi sponzori mogli pokriti veći dio troškova. „Grad će izdržati Dinu Merlina. Vrlo vjerojatno će ga 90 posto isplatiti sponzori, grad će dobiti taj turistički moment, a ponajviše od svega zaradili bi ljudi. Da ne govorim o tome da bi se na kraju dana svi zapravo trebali samo zabaviti“, poručio je Vuletić.

Komentirao je i peticiju kojom se tražilo da se novac za Merlinov nastup umjesto toga usmjeri u nabavu PET/CT uređaja za splitsku bolnicu. Taj prijedlog ne podržava jer smatra da je totalno suludo uspoređivati Dinu Merlina i rješavanje PET/CT uređaja u bolnicama. Naglasio je da „Dino Merlin, moramo priznati, nije kriv za to što hrvatska država nema PET/CT uređaje u bolnicama“. Prema njegovom mišljenju, otkazivanje koncerta neće riješiti problem opremljenosti bolnica, a odgovornost ne bi trebalo prebacivati na glazbenika. „Samim time što smo njega otkazali ne znači da ćemo riješiti problem. Pritom splitska bolnica nije u vlasništvu grada, nego Republike Hrvatske“, zaključio je Vuletić. E sad, jel' mu računica stoji ili je to samo wishful thinking?