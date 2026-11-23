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Princeza od Walesa, 44-godišnja Kate Middleton, odlučila je progovoriti o dugotrajnim posljedicama borbe s rakom – i to u neočekivanom dokumentarnom filmu "Heal". Foršpan za film objavljen je prošle subote, 21. studenoga, a obećava intiman uvid u njezin emotivni put prema ozdravljenju. Premijera filma zakazana je za 30. studenoga u 20 sati na američkoj mreži NBC, a već sljedećeg dana bit će dostupan na streaming servisu Peacock.

Dokumentarac prati Kate dok krajem lipnja sudjeluje u izazovu "National Three Peaks". Kao da borba s bolešću nije dovoljno teška, princeza se popela na najviše vrhove Škotske, Engleske i Walesa, i to sve u roku od 24 sata! Cilj ovog nevjerojatnog pothvata bio je prikupiti sredstva za zakladu The Royal Marsden Cancer Charity. Tijekom uspona Kate razmišlja o svojem iskustvu i povezuje se s drugima koji prolaze slične teške situacije. Zamisli samo taj napor i hrabrost!

"Rak vas promijeni", kaže Kate u foršpanu. Uz dramatične snimke britanskih planina, "Heal" istražuje kako ljudi pronalaze utjehu, snagu i nadu nakon teške bolesti.

U dokumentarcu se pojavljuje i njezin mlađi brat James Middleton, koji joj je bio podrška tijekom dijelova uspona. Njih dvoje dijele dirljiv trenutak dok pričaju o simboličnom obilježavanju kraja liječenja: James aludira na tradiciju zvonjenja zvonom pri odlasku iz bolnice Royal Marsden, a Kate odgovara da ona nije pozvonila.

Foršpan prikazuje i emotivan trenutak kada se Kate, nakon iscrpljujućeg fizičkog izazova, vraća svojoj obitelji. Princeza grli svoje troje djece – princa Georgea, 11-godišnju princezu Charlotte i osmogodišnjeg princa Louisa – a zatim dijeli dug i nježan zagrljaj s princem Williamom. Totalno obiteljski trenuci, znamo da ih obožavamo gledati!

Ovaj dokumentarac predstavlja značajan korak u princezinom sve otvorenijem pristupu pričama o svom zdravlju. Kate je u ožujku 2024. godine objavila da je na liječenju od raka, nakon operacije abdomena ranije te godine. U rujnu 2024. godine otkrila je da je završila s kemoterapijom, a tu je vijest podijelila u osobnom videu s Williamom i djecom. U siječnju 2025. potvrdila je da je bolest u remisiji.

Zanimljivo je i da ovaj dokumentarac ponovno spaja Kate s poznatim suradnikom. Will Warr, jedan od snimatelja filma "Heal", radio je i na njezinom videu iz rujna 2024. godine, a zabilježio je i privatne trenutke obitelji Wales u videu povodom 10. godišnjice braka Williama i Kate 2021. godine.

Stvarno nevjerojatno putovanje, zar ne? Tko bi rekao da će jedna princeza dijeliti ovako intimne detalje!