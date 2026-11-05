Tajčin sin razvaljuje! Film mu imao premijeru, a on se fotkao s Keanuom!

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Pjevačica Tatjana Cameron Tajči (56) ne može sakriti osmijeh s lica, i to s punim pravom! Njezin sin Blaise predstavio je svoj film, a Tajči je vijest podijelila na društvenim mrežama. Njegov kratkometražni uradak, naslovljen 'The View Was Everything', upravo je doživio svoju veliku američku premijeru na SCAD Savannah Film Festivalu. Film se mogao gledati u saveznoj državi Georgiji, gdje je i prikazan.

A najbolje od svega? Film nije samo neki tamo projekt, već je duboko inspiriran ljubavlju prema Lijepoj našoj, Hrvatskoj! To znači da se komadić Jadrana, naše kulture i duha našao na velikom platnu, rame uz rame s drugim sjajnim filmskim ostvarenjima, i to pred američkom publikom. Nije mala stvar kada se naše boje brane na tako visokoj razini, priznajmo.

Tajči je, naravno, bila oduševljena i to je jasno dala do znanja u svojoj objavi. Podijelila je svoje emocije riječima: Bilo je zaista posebno gledati njegov film, nadahnut ljubavlju prema Hrvatskoj, na velikom platnu pred publikom. Ponosna sam na Blaisa, ali i na to što je Hrvatska predstavljena na ovom festivalu među toliko sjajnih filmova. Njezine riječi savršeno opisuju spoj majčinske sreće i nacionalnog ponosa – dvostruki pogodak!

Tajči je i sama sudjelovala na projektu kao izvršna producentica, putem svoje produkcijske kuće Cameron Productions.

Ali, čekajte, ima još! Kao da premijera filma i ponos cijele obitelji nisu bili dovoljni razlozi za slavlje, Blaise je na premijeri filma pozirao i s Keanuom Reevesom. Da, dobro ste pročitali – Keanu Reeves! Znamo da ste sad ljubomorni, ali i mi smo. I Tajči je, naravno, odmah s ushićenjem podijelila taj epski trenutak na svojim društvenim mrežama, uz kratki, ali slatki komentar: ‘Kakav nevjerojatan tjedan’. Pa recite sad, je li ovo "incredible week" ili "incredible year"? Bravo Blaise, bravo Tajči! Koja je vaša najveća 'celebrity' fotka? Pišite nam u komentarima, čekamo!