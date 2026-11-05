Severina objavila “duševni” video iz Pule ususret zagrebačkoj Areni

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Severina je objavila emotivni video iz pulske Arene, a objavljen je ususret njezinom velikom koncertu u zagrebačkoj Areni, zakazanom za 15. prosinca. I da, dobro ste čuli, ovo će joj biti već treća Arena Zagreb u samo godinu dana! Izgleda da naša Seve ne staje, a mi se ne bunimo, jer tko ne voli dobar koncert?

Snimka iz pulske Arene prikazuje zaista poseban trenutak: premijernu izvedbu njezine pjesme 'Nisam kriva ja', koju neki možda prepoznaju i pod nazivom 'Bezosjećajna'. Pjesma je prvi put uživo otpjevana pred tisućama oduševljenih fanova u impresivnom antičkom amfiteatru. Ono što je izvedbu učinilo još moćnijom je poseban aranžman uz pratnju čak 36 članova dvaju zborova, 'Val' i 'Josip Kaplan'! Njihovi moćni vokali, stopljeni sa Severininom uvijek emotivnom interpretacijom, pretvorili su pulski koncert u pravi spektakl, a ova izvedba ostala je zabilježena kao jedan od najupečatljivijih glazbenih trenutaka cijele večeri. Nema sumnje da je to bio prizor za pamćenje!

I sama Severina je na svojim društvenim mrežama otkrila koliko joj ova pjesma i snimka iz Pule znače, objasnivši zašto su toliko posebne. "Postoje pjesme koje vas potaknu da krenete u nekom novom smjeru. 'Nisam kriva ja' i snimak iz pulske Arene puni dušu i puni u srcu mjesto za tako jake pjesme, emotivne i bliske. Voljela bih da pogledate tu ljepotu...", napisala je. Njezine riječi samo potvrđuju koliko je ova izvedba bila iskrena i duboka, a ako Severina kaže da puni dušu, onda znamo da je to nešto što se jednostavno mora vidjeti i čuti!

Ali prije nego što se Arena Zagreb zatrese u prosincu, Severina ima još dva velika regionalna koncerta na svom pretrpanom rasporedu. Prvi je već 14. studenoga u Areni Stožice u Ljubljani, a drugi slijedi 5. prosinca u Areni Boris Trajkovski u Skopju. Dakle, nema odmora za našu kraljicu! Objavom videa iz Pule Severina nam je dala samo mali uvid u spektakl koji nas očekuje 15. prosinca u Zagrebu, u sklopu turneje 'Ja samo pjevam'. Ulaznice za taj zagrebački događaj i dalje su dostupne putem sustava Eventim, tako da ako želite doživjeti tu 'ljepotu' uživo i plesati cijelu noć, znate što vam je činiti. Jeste li već osigurali svoje mjesto?