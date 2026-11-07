Ispao iz MasterChefa, a kod kuće ga čeka supruga Mila! Liberije otkrio: Ona kuha samo kad zagusti!

Poznati

Liberije Crnčević (29) iz Metkovića, napustio je MasterChef u ponedjeljak, a, kaže, već je znao da ispada čim je servirao tanjur.

U stres testu pripremao je desert chefa Lea Jurešića. Kreker od rogača, krema od borovih iglica i kave, crumble od badema i gel od kave i konjaka – zvuči kao recept za pakao, ali Liberija je najviše namučio baš taj famozni kreker. „Pravio sam ga dva puta i oba puta nije bio kako treba“, iskreno priznaje. Očito, nije bilo suđeno!

Tijekom natjecanja često je bio samokritičan, a smatra da je samokritičnost ključna za napredak. Gleda svoje pogreške, uči i ide dalje – respect! S ekipom u MasterChefu se super slagao, a posebno izdvaja Juana, Livaju, Miru i svoj plavi tim. Bilo je tu, naravno, i previše anegdota koje „nisu za širu javnost“, a mi samo možemo zamišljati kakav je kaos vladao iza kamera!

Ali najveća podrška na ovom kulinarskom putu bila mu je supruga Mila. Nedavno su se vjenčali, a Liberije nam je otkrio pravu istinu o njihovim kuharskim navikama. „Mila je odmah bila ushićena. Bila mi je najveća podrška na ovom putu“, kaže Liberije, a onda stiže i bomba informacija: „Kod kuće ja najviše kuham, a ona kuha samo u ekstremnim situacijama!“ Znači, kad je stvarno frka, eto Mile za štednjakom! Jedno je sigurno: oboje obožavaju bolognese pa ga jedu barem jednom tjedno.

Liberije se u svijet kuhanja bacio spontano, a jedan ga začin uvijek vrati u djetinjstvo i bakinu kuću – kopar. Zamislite samo, kopar ide u sve, od pečenja s krumpirom, brudeta, raštike sa suhim mesom, pa čak i prženih jaja. Eto, to je tradicija!

Liberije je neko vrijeme radio u Irskoj, kamo ga je odvela znatiželja. Tamo je radio u klaonici krava, ali da se razumijemo, nije on klao krave, nego je „pakirao to meso u vrećice“, malo profinjeniji i odgovorniji posao. To iskustvo pamti po dobrom, kaže, upoznao je super ljude, ali ipak je doma najljepše.

Danas Liberije radi u luci, ali san o gastronomiji ne blijedi. MasterChef mu je, kaže, samo zaokružio tu priču. Plan za budućnost? Food truck! Nije ljubitelj fine dininga, više je tip za street food. „Nema ništa ljepše od pojesti dobre margarite i onda to zaliti sa hladnim pićem iz limenke“, kaže Liberije, misleći, naravno, na pizzu Margheritu. Nama zvuči kao savršen plan – tko ne bi volio pojesti dobru pizzu iz food trucka?