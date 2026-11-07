Retrospektiva TV petka: Jučer je bilo svega, od starog Rima do borbe za pravdu

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Jučer, 6. studenog, domaći su TV kanali pripremili pravu žanrovsku gozbu. Bilo je tu svega, od napetih akcijskih filmova i popularnih serija do zabavnih showova i komedija – činilo se da je za svakoga bilo po nešto. Bacimo pogled što smo mogli uloviti na glavnim kanalima i koji su se filmski hitovi vrtjeli.

HRT: Putovanje kroz vrijeme i misteriji

HRT 1 je jučer bio rezerviran za ozbiljne filmoljupce. U 20:12 mogli smo se otputovati u davni Rim uz avanturističku dramu "Orao". Iskreno, tko ne voli malo povijesnog eskapizma usred radnog tjedna? Kasnije navečer, u 22:43, atmosfera je postala urnebesna s komedijom "Tropska grmljavina" u kojoj su glavne uloge imali Ben Stiller i Robert Downey Jr. Naravno, za one koji su željeli ostati u toku s najnovijim informacijama, tu su bili "Dnevnik 2" u 19:00 i "Dnevnik 3" u 22:10.

Na HRT-u 2, petak je bio dan za sve krimi ovisnike. Od 20:15 kretao je "Krimi petak: Istražiteljice iz Marlowa", da bi se napetost nastavila u 21:57 uz "Roy Grace", britansku kriminalističku seriju koja te drži na iglama. Večer misterija i uzbuđenja zaključio je "Ožiljci" u 23:36. Ma, idealno za sve koji vole zagonetke prije spavanja.

Komercijalne TV: Drame, reality i akcija

RTL je jučer donio pravu mješavinu svega i svačega. U 20:15 mogli smo pratiti nastavak popularne dramske serije. Zatim je u 21:20 uslijedio informativni show, a u 22:05 reality. Za ljubitelje stare, dobre akcije, tu je bio "Označen za smrt" u 23:20 s legendarnim Stevenom Seagalom. Kakav prelazak žanrova!

Nova TV je jučer u 20:20 sati ponudila zabavnu emisiju, a od 22:30 gledatelji su mogli uživati u kulinarskim izazovima. Za kraj večeri, u 23:30, na rasporedu je bio sportski film "Creed II" s Michaelom B. Jordanom i Sylvesterom Stalloneom. Prava motivacijska injekcija za kraj tjedna, zar ne?

Smijeh, krimi i SF na RTL 2 i Doma TV

RTL 2 je ponudio večer punu smijeha i napetih trenutaka. Nakon "Teorije velikog praska" u 18:00, slijedile su "Djevojke na zadatku" u 18:20 i 19:05. Za ljubitelje kriminalističkih serija u 21:10 bila je kriminalistička serija, a za opuštanje su se vratili sitcomi u 22:10 i 22:35 te još jedna doza humora u 23:00 i 23:15.

Doma TV je jučer donijela pravu akciju i avanturu. Od 18:00 pratili smo najnovije epizode "Rookieja", serije o najstarijem novaku u policiji. U 20:00 smo mogli uživati u spektaklu "Zorro: Maskirani osvetnik" s Antoniom Banderasom i Catherine Zeta-Jones. Kasnije, u 22:30, slijedio je film "Ljudi u crnom: Globalna prijetnja".

Filmski maraton za kraj dana

Kao što smo već spomenuli, filmskih hitova nije nedostajalo. Osim onih na glavnim kanalima, jučer su se vrtjeli i:

"Zorro: Maskirani osvetnik" (Star Movies, 20:05) – Akcijska avantura s Antoniom Banderasom i Catherine Zeta-Jones. Priča o legendarnom osvetniku koji se bori za pravdu i slabije. Čini se da ga nikad ne možemo dobiti dovoljno!

"Kill Bill 2" (Star Movies, 22:55) – Drugi dio kultnog Tarantinovog spektakla s Umom Thurman u nezaboravnoj osvetničkoj misiji. Ako ste raspoloženi za krvavu osvetu, ovo je bio vaš izbor.

"Ljudi u crnom: Globalna prijetnja" (Doma TV, 22:30) – Novi nastavak popularne franšize, ovaj put s Chrisom Hemsworthom i Tessom Thompson u lovu na izdajnika među agentima.

"Creed II" (Nova TV, 23:30) – Sportska drama o boksaču koji se suočava s prošlošću i novim izazovima, nastavak slavne Rocky sage. Prava borba za titulu i za dušu!

"Označen za smrt" (RTL, 23:20) – Akcijski klasik sa Stevenom Seagalom u ulozi bivšeg agenta koji se suočava s opasnim narko kartelom. Steven Seagal je uvijek garancija za previše akcije i previše udaraca.

Eto, tako je izgledao naš TV petak. Je li vam što promaknulo, ili ste pak uživali u nekoj od ovih poslastica?