Istarski horor 'Štriguni' i filmske drame iza kamere: Psi opkolili ekipu, a hladnoća i kiša spasili atmosferu!

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Horor 'Štriguni', inspiriran drevnom istarskom legendom o besmrtnim bićima koja vrebaju djecu, stigao je u kina diljem Hrvatske sredinom listopada. Redatelj i scenarist Aldo Tardozzi, majstor iza ovog filma, spojio je lokalnu mitologiju s modernom pričom o mladom biologu koji u laboratoriju istražuje tajne dugovječnog života, dok se istodobno traje potraga za nestalim dječakom. No, iza mračne atmosfere i jezivih priča kriju se i neke totalno filmske situacije koje su se dogodile – gle čuda – upravo na snimanju!

Avantura sa psima – kao iz filma!

Zamislite ovo: cijela filmska ekipa na čelu s redateljem Tardozzijem kreće u potragu za savršenom lokacijom u Istri. Trebao im je kamenolom, ali cesta nikako da se pojavi. Nema druge, pali su na ideju da pješke prokrstare šumom. I onda – twist! Usred te šetnje, odjednom se začuo žestok lavež, a pred njih su istrčali psi. I ne, nisu mahali repom u stilu "Dobrodošli!" nego su ih opkolili i blokirali prolaz. Panika? Ma ne, više šala na vlastiti račun! Priznat ćemo, zvuči kao uvod u neki horor, samo što je ovo bila stvarnost. Srećom, situacija se brzo riješila jer se pojavio vlasnik pasa, a ekipa je odmah shvatila da je riječ o poznatom kazališnom glumcu! Dogovorili su se s njim, pa je njegova kuća postala njihov "headquarters" za snimanje. Eto, susret koji je na prvu djelovao jezivo, na kraju je ekipi olakšao posao na projektu koji se ionako bavi strahovima i neobjašnjivim pojavama. Tko bi rekao da će ti "nečiste sile" zapravo pomoći?

Kad je loše vrijeme zapravo super!

I dok većina redatelja kuka na loše vrijeme, Aldo Tardozzi je pravi optimist! Snimanje u Istri, skoro svaki dan hladno i kišno, mnogima bi diglo živac i nabacilo glavobolje. Ali ne i njemu! Kaže da je takvo vrijeme stvorilo fantastičnu, autentičnu atmosferu koju ni najbolji filmski efekti ne bi mogli replicirati, niti bi si je mogli priuštiti. Kad ti priroda besplatno donese tu sablasnu, vlažnu, mračnu vibru idealnu za horor – pa to je bingo! Tko bi rekao da će neugodni vremenski uvjeti biti tajni sastojak za savršenu jezivost? Definitivno potez za pamćenje.

Glumci o Istri i 'štrigunima' – posebno iskustvo!

Nije samo redatelj imao zanimljive doživljaje. Glumcu Ozrenu Grabariću snimanje 'Štriguna' ostalo je u posebnom sjećanju, i to najviše zbog njegove opće ljubavi prema istarskoj mitologiji. Ozren je pravi fan štriguna i vampira, čitao je brojne legende, pa mu je bila mega zanimljiva prilika da glumi u filmu koji tu mističnu priču donosi na veliko platno. Ističe kako su lokacije po Istri, Puli i oko Pazina bile totalno uzbudljive i top odrađene, baš onako kako treba za horor film!

Osim oduševljenja lokacijama i temom, Grabarić je posebno pohvalio i mladog sarajevskog glumca Kemala Rizvanovića, s kojim se sprijateljio na setu. Kaže da ga je Kemal baš oduševio svojim radom i posvećenošću zadatku, što je uvijek gušt čuti kad se kolege tako pohvale. Cijela ekipa je bila super, a Grabarić je posebno istaknuo Tardozzijevo vođenje snimanja i brigu o atmosferi na setu. Kad je ekipa zadovoljna, vidi se to i na ekranu, zar ne?

Hoće li 'Štriguni' probuditi hrvatski horor?

Aldo Tardozzi ima i veće ambicije od samo jednog filma. Nada se da će 'Štriguni' dati vjetar u leđa razvoju domaćeg horora. Priznaje da je u Europi jako teško osigurati financiranje za ovaj žanr jer ga uglavnom smatraju komercijalnim kinom. Nema tu neke duge tradicije na koju bi se mogli osloniti, ali Tardozzi je optimist. Baš ga zanima kako će žanrovska publika, a sigurni smo da je ima podosta, reagirati na ovaj naš domaći horor proizvod. Hoće li 'Štriguni' postati prekretnica za hrvatski filmski strah?

U filmu, osim spomenutih Grabarića i Rizvanovića, glume i velika imena poput Rade Šerbedžije, Tihane Lazović, Jadranke Đokić te brojni drugi talenti, što obećava kvalitetu i dobar provod. Jeste li već otišli pogledati "Štrigune" i osjetiti dašak istarskog horora?