Antea Mršić krenula po svjetsku krunu: Hrvatska Miss Universe spakirala 20 haljina u tri kofera!

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Antea Mršić, aktualna Miss Universe Hrvatske 2026., krenula je na put života! Jutros je jutarnjim letom iz Zagreba, preko Madrida, otputovala prema San Juanu, glavnom gradu Puerto Rica, gdje će se 24. studenoga natjecati za prestižnu titulu Miss Universe. Predstavljat će Hrvatsku na ovom glamuroznom događaju, sučeljavajući se s natjecateljicama iz čak 127 drugih zemalja. Antea je titulu najljepše Hrvatice ponijela krajem svibnja na gala izboru održanom u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, a sada se suočava s novim, još većim međunarodnim izazovom, spremna pokazati što Hrvatska ima za ponuditi na svjetskoj sceni.

Uzbudljivi dani u sunčanom Puerto Ricu

Domaćin jubilarnog 75. izbora Miss Universe, Puerto Rico, pripremio je bogat program za natjecateljice. Cilj je predstaviti im prirodne ljepote, kulturu, povijest i gastronomiju ovog karipskog otoka. Antea nije skrivala oduševljenje, ali i realnost situacije. „Popis aktivnosti koji su nam poslali je, priznajem, impresivan!“, izjavila je prije polaska. Svjesna je da neće stići sudjelovati u svakoj pojedinoj aktivnosti jer će natjecateljice biti podijeljene u grupe za snimanje različitih sadržaja, no sigurna je da je očekuje izuzetno dinamično i uzbudljivo razdoblje. Zvuči kao dobro planiran rijaliti šou, je li tako?

Haljine koje pričaju hrvatsku priču

Pripreme za ovo putovanje nisu bile nimalo jednostavne i uključivale su pažljiv odabir svake odjevne kombinacije. Antea će nositi kreacije istaknutih hrvatskih dizajnera za brojne službene aktivnosti, fotografiranja i predstavljanje pred žirijem. Među njima su večernja haljina Borisa Pavlina, poslovno odijelo Ivana Friščića, zatim komadi brendova DeLight i Xenia Design, te haljine i suknje Katarine Mamić i Ivane Jurić. Naravno, tu su i kupaći kostimi Pletixa te desetak večernjih i koktel-haljina brenda Bariba. „Želim zahvaliti svima koji su se na bilo koji način uključili i pomogli mi u pripremama za izbor“, istaknula je Antea, posebno zahvalivši onima koji su joj posudili ili darovali ove predivne komade. Vau, koja logistika!

Posebno mjesto u njezinoj prtljazi zauzima nacionalni kostim ‘Dalmatinka’, djelo mlade dizajnerice Antonije Bucić. Riječ je o jedinstvenoj haljini izrađenoj od više od 200 starinskih heklanih tabletića, koja na suvremen način predstavlja bogatu hrvatsku tradiciju ručnog rada i čipkarstva. Hrvatska se može pohvaliti dugom tradicijom izrade čipke, a umijeće izrade čipke u Hrvatskoj 2009. godine uvršteno je na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Ovaj kostim stoga nije samo upečatljiva kreacija, već i prilika da se pred međunarodnom publikom predstavi dio hrvatskog kulturnog identiteta i ponosno prikaže naša baština.

Humanitarni rad i pet mjeseci priprema

Uspjeh na svjetskom izboru ljepote zahtijeva puno više od glamuroznih haljina. Antea se proteklih pet mjeseci intenzivno pripremala, kako fizički tako i mentalno, uz podršku stručnjaka i partnera. Važan dio priprema čini i njezin humanitarni angažman. U sklopu projekta ‘Beyond the Crown’ posjetila je Osnovnu školu Mato Lovrak u Petrinji, gdje je s učenicima prvih razreda provela vrijeme u druženju i igri. Njezin cilj je potaknuti djecu i mlade da se „odmaknu od ekrana i sjedilačkog načina života te više vremena provode u igri s prijateljima, u prirodi i baveći se sportom.“

Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske, naglasila je da je humanitarni rad ključan dio mandata, jer platforma pobjednice ne smije ostati neiskorištena. „Antea je cijeli život povezana sa sportom pa je prirodno da i njezin humanitarni projekt bude usmjeren upravo na to područje,“ dodala je. Glasovanje za najbolji humanitarni projekt, kao i za Anteu da se plasira među 30 najboljih natjecateljica, otvoreno je na službenoj stranici Miss Universe i u službenoj aplikaciji MU Fan. Jeste li već glasali?

Ove godine organizira se i humanitarna aukcija nacionalnih darova, a prikupljena sredstva bit će namijenjena teško bolesnoj djeci u Puerto Ricu. Hrvatsku će na aukciji predstavljati tradicionalne konavoske naušnice, djelo Zlatarne Dodić. I ovim će se darom, osim pomoći djeci, promicati hrvatska tradicija i umijeće naših majstora.

Ponos i tradicija na svjetskoj pozornici

Sudjelovanje na Miss Universe je i važna prilika za promociju Hrvatske pred milijunima gledatelja diljem svijeta. Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatske, istaknuo je ponos što Hrvatska već 30. put zaredom ima predstavnicu na ovoj svjetskoj pozornici, pred gledateljima u 180 zemalja. Zahvalio je partnerima poput Klinike Svjetlost, Zagrebačke škole ekonomije i managementa te Nova rent-a-cara na vjernoj podršci, naglašavajući razliku između izbora s dugom tradicijom i onih manjih. Iako je Antea putovala sa samo tri kofera, u njih je uspjela smjestiti sve potrebno, uključujući svih 20 večernjih haljina i darove za ostale natjecateljice koje je osigurala Hrvatska turistička zajednica. Sretno, Antea, donesi nam tu krunu!