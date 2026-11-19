Zabava

Čini se da drame u velikoj obitelji Nicka Cannona nikada ne manjka! Iako on uvijek pokušava prikazati sliku harmonije, najava za njegov novi reality show otkriva da stvari nisu baš tako idilične. Prema komentarima gledatelja, Mariahina djeca, Roc i Roe, u najavi su prozvala tatu Nicka zbog njegovog roditeljstva.

Komentari na društvenim mrežama eksplodirali su nakon objave trailera. Mnogi su odmah primijetili kako Roc i Roe nisu došli igrati se, a jedan korisnik je dodao: Roc i Roe su ga rasturili u ovoj najavi. Gledam sigurno!

Nije samo to. Jedna od Nickovih su-roditeljica, LaNisha, majka njegove kćeri Onyx, iskreno je priznala da se ona i ostale majke Nickove djece ne slažu najbolje. „Ne moram stvarati tu lažnu priču da smo jedna velika sretna obitelj kad nismo,“ poručila je LaNisha, razotkrivši Nickovu idealiziranu sliku obiteljske idile.

Nick Cannon se u jednom intervjuu obranio od kritika, tvrdeći da njegova proširena obitelj „nije kult“ i da to „nije bilo planirano“. „Nije bilo po dizajnu, ali sam se navikao i ne želim drugačije,“ izjavio je, pokušavajući ublažiti dojam totalnog kaosa.

No, najveći šok za mnoge fanove bila je činjenica da je Mariah Carey, poznata diva, uopće dopustila svojoj djeci pojavljivanje u showu. Otkad su se razveli 2016. godine, Mariah je uvelike izbjegavala javne rasprave o Nicku. Stoga su komentari poput: „Mariah pustila svoju djecu pred kamere za ovo?!? Umirem!“ i „Ne mogu vjerovati da je moja sestra Mariah pustila te bebice u show,“ preplavili internet. Pa, izgleda da i Mariah ima svoje granice – ili su Roc i Roe jednostavno previše odrasli da bi ih itko zaustavio!

Što vi mislite, je li Mariah trebala zaštititi djecu od ovakvog javnog prozivanja, ili je vrijeme da se i oni sami suoče s 'blagodatima' reality života svojih roditelja?