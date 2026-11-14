Tina Vukov uhvatila novi đir: Od pjevačice do radijske voditeljice!

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Sjećate se Tine Vukov? Pjevačica koja nas je osvojila još početkom dvijetisućitih godina, pa se onda malo povukla iz javnosti, vratila se prije par godina s novim albumom i pjesmama. E pa, Tina nas opet iznenađuje! Posljednjih mjeseci uhvatila je totalno novi đir i započela novu karijeru – postala je radijska voditeljica!

I dalje je iza mikrofona, ali umjesto da pjeva, sada priča i vodi nas na glazbeno putovanje. Nedjeljom na Radiju Rijeka vodi emisiju pod nazivom „Stari zvuk – popodne s Tinom“, gdje slušatelje vodi kroz glazbu 20. stoljeća. Zvuči kao savršen plan za nedjeljno popodne, zar ne?

Priznala je da u početku nije bila baš sigurna oko ove promjene. „U početku sam bila skeptična jer se nikad nisam vidjela u voditeljskoj ulozi na radiju, ali svidjela mi se ideja puštanja glazbe koju volim“, ispričala je Tina. Izgleda da je ipak srce presudilo, a ideja je pala na proslavi 80. rođendana Radija Rijeka, kad joj je glavni urednik, Alen Čemeljić, predložio da se pridruži ekipi. Mi mislimo da je to pun pogodak!

Kaže da najviše voli glazbu iz tridesetih, četrdesetih, pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća, što znači da je „Stari zvuk“ zaista – stari zvuk! Posebno je vesele reakcije slušatelja, a otkrila je i da prva emisija nije prošla bez treme. „Osjetila sam da mi se trese glas, što mi se jako dugo nije dogodilo“, prisjetila se kroz smijeh, podsjetivši nas na svoje početke 2004. godine na Dori s pjesmom „Tuga dolazi kasnije“.

Nije to bila baš „duga stanka“ od pjevanja, nego više od medijske prisutnosti i objavljivanja albuma, kako je objasnila. Uvijek pjeva, samo su posljednjih godina to bili više intimni nastupi. Ali hej, sada je opet na valovima!