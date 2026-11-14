Marko Cuccurin progovorio o smrti majke u bolnici Sveti Ivan: 'dosta šutnje'

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Ufff, ekipa, ovo je ozbiljno! Jedan od najpoznatijih domaćih influencera, Marko Cuccurin, digao je glas na Instagramu i podijelio priču koja je mnoge ostavila bez teksta. Povod je tragična smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, gdje je boravila i Markova majka, koja je preminula 2021. godine. Cuccurin je otvoreno progovorio o bolnim detaljima gubitka majke, koja je također bila pacijentica te iste bolnice.

U emotivnom videu, koji je objavio na svom profilu, Marko se pojavio s trakom preko usta na kojoj je jasno pisalo: 'dosta šutnje'. Uz video je objavio i super snažne poruke, naglašavajući da ovo radi za svoju majku Sanju, za Kristiana i, iskreno, za sve Hrvate koji se boje pričati o stvarima koje su ih slomile. U opisu objave, Cuccurin je priznao da će prvi put javno, pred svima, otkriti prave razloge zbog kojih njegove majke više nema. Naime, moja majka je 2021. godine bila pacijentica upravo ove bolnice - Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, napisao je. Dodao je kako ih je napustila na infektologiji, a obitelji je nakon toga ostalo, citiram, tisuću neodgovorenih upitnika nad glavom.

Influencer je objasnio da je s tek dvadeset godina ostao bez majke i da tada jednostavno nije imao snage nistupati u javnost. Trebalo mu je vremena da se sam složi u glavi i ostane dobro, ali sada, kaže, osjeća snažnu potrebu i jasan znak da mora podijeliti svoju priču. I ne samo to! Zbog svega je pozvao sve svoje pratitelje, ali i sve ostale građane, na masovno okupljanje.

Zatražio je od svih da se danas, u subotu 14. studenog, u 12 sati, okupe na Cvjetnom trgu kako bi održali osam minuta šutnje u počast preminulom sportašu. Marko je naglasio da je stvarno došlo vrijeme da se prekine sramotna stigma oko osoba s psihičkim poteškoćama te da cijela zemlja mora napokon pokrenuti borbu za pravdu. Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u dobi od 32 godine, a zbog sumnje na teško ubojstvo, četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, a kazneni postupak je u tijeku.