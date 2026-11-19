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Nakon pet godina brušenja zanata na domaćoj sceni, Tia Miljanović, široj publici poznatija kao TIA, konačno je izbacila svoj dugoočekivani debitantski album "Kad ostanemo sami". Ova 24-godišnja pjevačica, poznata po svojim nastupima na Dori, Zagrebačkom festivalu i sudjelovanju u regionalnom IDJ Showu, sada otvara novo poglavlje u karijeri, predstavljajući publici svoju najiskreniju i najzreliju glazbenu stranu.

"Kad ostanemo sami" donosi svjež spoj neo soula, R&B-ja i suvremenog popa, duboko zadirući u teme ljubavi, intime, međuljudskih odnosa i osobnog razvoja. TIA je na albumu okupila impresivnu ekipu glazbenika i autora, uključujući Tam, Miach, Amnu i Pocket Palmu. Posebnu pažnju već je privukao singl "Nježno", za koji je spot snimljen u romantičnom Parizu.

Glazba kao osobni dnevnik

TIA priznaje da je izlazak prvog albuma za nju posebna stvar, nešto što je dugo čekala. Čuvala ga je, kaže, za sebe godinu i pol dana, a kroz proces stvaranja otkrila je mnogo o sebi kao autorici. Sve pjesme imaju neku svoju osobnu priču i volim taj storytelling, da kroz glazbu mogu povezati neka svoja iskustva. Teško mi je izdvojiti samo jednu pjesmu jer je svaka na neki način dio mene, ispričala je.

Pjesma “Nježno” zauzima posebno mjesto, a njen spot snimljen u Parizu nastao je prilično spontano. Iako rezultat izgleda promišljeno, pjevačica je otkrila da su putovanje iskoristili za snimanje s tek osnovnim vizualnim konceptom. Napravili smo neki osnovni moodboard i odabrali lokacije, a ostatak smo dosta improvizirali. Bilo nam je jako zabavno, iako nas je potrefio toplinski val pa je snimanje bilo poprilično izazovno, haha, prisjetila se TIA, dodajući da se Pariz savršeno uklopio u zamišljenu estetiku.

Suradnje i uzori: Od Tam do Senidah

Na albumu je TIA okupila niz jakih imena s domaće i regionalne scene. Posebno je istaknula suradnju s Tamarom Popović, poznatijom kao Tam, koja joj je bila svojevrsna mentorica. Tam se uključila već na samom početku stvaranja albuma i puno joj je pomogla. Prvi put je toliko surađivala sa ženskom osobom u pisanju pjesama i shvatila koliko joj to odgovara, pogotovo kad je riječ o R&B-ju i senzualnosti. TIA također gaji divljenje prema Senidah, smatrajući da bi se vokalno jako lijepo poklopile.

Glazbeni ukus formirala je još u djetinjstvu, uz roditelje i gospel pjevanje, što ju je usmjerilo prema R&B-ju, soulu i snažnim ženskim vokalima. Među svojim najvećim uzorima izdvaja legendarne Sade, Lauryn Hill i Erykah Badu, dok od novijih izvođačica posebno cijeni Oliviju Dean, diveći se njenim nastupima i vizualnom identitetu.

Pjesme kao magnet za ljubav?

Iako je TIA na sceni prisutna od 2021. kada je objavila singl "Ego", smatra da joj tek debitantski album otvara pravi prostor za daljnji razvoj karijere, posebno za nastupe i stvaranje repertoara. Upornost joj, kaže, nikad nije manjkala jer je glazba prevelik dio nje. Izvan reflektora, TIA živi sasvim običan život, uživajući u kavama s prijateljicama, jogi, šetnjama sa psom, dobrim filmovima, knjigama ili podcastima. Važno joj je da svaki dan ima neki kreativni trenutak, bio to odlazak u studio ili proba.

Ljubav je, jasno, jedna od dominantnih tema njezina albuma, a TIA ne skriva da često progovara o vlastitim iskustvima, ali i o zamišljenim situacijama. Zanimljivo, većinu pjesama napisala je dok je bila slobodna, a sada je sretno zaljubljena. Tko zna, možda su joj stihovi zaista poslužili kao ljubavni magnet? Što vi mislite, mogu li se željene stvari "prizvati" kroz umjetnost?