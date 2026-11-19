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Ekipa MasterChefa – Juan, Matija, Nensi, Andrea i Mirjana – sprema se za pravi vatromet kulinarskih vještina, brzine i, budimo iskreni, živaca! Novi stres test, koji im je zakuhao majstor Goran Kočiš, obećava dramu već u najavi. Očito je da se ovdje neće samo kuhati, već i testirati granice izdržljivosti.

Sve je počelo, kao i obično, s onim prepoznatljivim osjećajem treme. Juan je, iskreno do bola, priznao da mu “nije svejedno” te da bi, kako je rekao, danas mogao biti njegov zadnji dan ovdje. Znači, odmah na startu se znalo da neće biti lako. Goran Kočiš je za natjecatelje spremio pravi višefazni izazov, a svaki uspješno pređen korak nosi nadu za spas od ispadanja. Tko se tu ne bi oznojio?

Prva runda, genijalno nazvana „Istina ili mit“, provjerava koliko su kandidati u toku s kulinarskim činjenicama. Zamislite, pitanja o namirnicama i tehnikama kuhanja, a tko prvi stisne zvonce, njegov je odgovor. Prava kvizna atmosfera, samo što je ulog puno veći od kuhače. Potom slijedi ludnica „10 sekundi“ gdje moraju izbaciti pet traženih odgovora u roku od – pazi sad – samo deset sekundi! Brzina razmišljanja ovdje je ključna, a pogreške se skupo plaćaju. A onda, da se do kraja ispita gastronomsko znanje, stiže i igra „Pogodi tko sam“. Sve za pet, dok je još zabavno.

Ali, prava ludnica tek počinje kad Goran Kočiš krene s onim što najbolje radi – iznenađenjima! S onim facerskim osmijehom i opaskom „Budite samo tiho, da ne probudite zvijer“, podigao je zvono. I što se ukazalo? Golub! Da, dobro ste pročitali, golub.

Sada slijedi dio gdje se traži preciznost u radu s mesom. Nema greške, nema popuštanja. Posljednji dio izazova zahtijevat će totalnu koncentraciju i budno praćenje svake Goranove upute. Mirjana je, nepopustljiva kakva je, odmah poručila: „Neću se predati, dat ću sve od sebe.“ E, pa tako se bori!

Tko će od ove petorke proći kroz sito i rešeto, izboriti svoje mjesto na galeriji i osigurati nastavak natjecanja? A tko će morati spakirati noževe i reći „adio MasterChef“? Ma, vidjet ćemo!