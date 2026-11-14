Thompson rasplesao Frankfurt!

Poznati

Marko Perković Thompson, ime koje rijetko koga u Hrvatskoj ostavlja ravnodušnim, ponovno je bio u centru pažnje, ali ovaj put daleko od Lijepe naše. U petak navečer, pozornicu je zapalio u Frankfurtu, njemačkom gradu koji je, eto, na jednu večer postao prava mala oaza hrvatske glazbene fešte. Nema sumnje, kad Thompson uzme mikrofon u ruke, magnetizam je jak, pa su se i ovoga puta okupili brojni njegovi obožavatelji, željni dobrog provoda i poznatih hitova.

Obožavatelji su, prema izvoru, uživali na koncertu. Njegovi fanovi uživali su na koncertu, a pjevale su se i poznate pjesme. Uvijek je zanimljivo vidjeti kako glazba spaja ljude, čak i daleko od domovine. Jer, ruku na srce, za dobar provod i omiljene hitove granice ne postoje. Što kažete, je li i vas Thompson uspio ponijeti svojim ritmom, makar i s društvenih mreža?