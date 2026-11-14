"I Play Rocky" otkriva dramu iza filmskog klasika: Kako je Stallone skoro prodao scenarij

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Sylvester Stallone, američki glumac, scenarist i redatelj, planetarno je poznat po svojim ulogama akcijskih junaka kao što su boksač Rocky Balboa i vojnik John Rambo, a upravo su te franšize zacementirale njegovu reputaciju i zaradile milijune. Nova biografska drama "I Play Rocky" donosi pravu priču o nastanku jednog od najomiljenijih filmskih klasika, "Rockyja", filma koji ga je katapultirao u zvjezdanu orbitu. Put do velikog ekrana nije bio nimalo jednostavan, a da nije bilo Stalloneovog samopouzdanja i upornosti, možda ga nikada ne bismo vidjeli kao superzvijezdu.

Film, iza kojeg stoji Oscarom nagrađivani producent "Green Booka", već sada žari i pali, te se spominje u kontekstu nagrada Oscar sljedeće godine. No, kako je "Rocky" uopće nastao i koliko je novi film točan u prikazivanju stvarne priče?

Od skitnice do holivudske zvijezde

Priča o filmu "I Play Rocky" počinje godinama prije stvaranja "Rockyja", dok je Stallone, tada 29-godišnji glumac, životario u New Yorku. Tada je bio poznat kao Mike Stallone, prije nego što je usvojio ime Sylvester. U tim ranim godinama bio je beskućnik i spavao je na autobusnom terminalu. Njegova holivudska karijera nije se nikamo pomicala, pa je pristajao na audicije gdje god je mogao i na kraju je dobio glavnu ulogu – u softcore pornografskom filmu. Radio je dva dana, zaradio 200 dolara, a taj mu je novac pomogao da napusti autobusni terminal i izbjegne prodaju svog voljenog psa Butkusa, koji će kasnije čak i glumiti u "Rockyju". Sve su to žive istine, iako su neki sitni detalji tijekom godina uljepšavani u Stalloneovim intervjuima.

Nakon početne borbe, uloge u filmovima "No Place to Hide" (1973.) i "The Lords of Flatbush" godinu dana kasnije pomogle su mu da ostane u poslu, a u potonjem je dobio priliku napisati i dodatne dijaloge. Imao je i veće uloge u filmovima "Capone" i "Death Race 2000", uz brojne manje uloge u filmovima i televizijskim serijama. Zatim, 1975. godine, boksački meč za prvenstvo između Muhammada Alija i Chucka Wepnera u Ohiju navodno je inspirirao "Rockyja", uz druge elemente priče.

Borba za glavnu ulogu

Stallone je bio relativno nepoznat, pa mu agenti i redatelji baš i nisu kucali na vrata. Morao je pronaći način kako da scenarij dođe do producenata i uvjeri ih da mu daju glavnu ulogu. Henry Winkler, koji je glumio s njim u "The Lords of Flatbush" i kasnije proslavio se u seriji "Happy Days", odnio je scenarij "Rockyja" izvršnim direktorima ABC-a, koji su bili zainteresirani za snimanje TV filma. Otkupili su scenarij, ali projekt je na kraju propao.

Nakon nekoliko drugih neuspješnih pokušaja, United Artists je pokazao interes, ali su željeli zvijezdu – Nick Nolte, James Caan i Burt Reynolds bili su među mogućim kandidatima. Na stolu je bila ponuda za kupnju scenarija za 360.000 dolara. No, Stallone je inzistirao na tome da će glumiti glavnu ulogu, i na kraju je pobijedio, uz jedan uvjet: film će biti snimljen jeftino (s budžetom od 900.000 do milijun dolara) i brzo (u roku od 30 dana), a Stallone je mogao biti otpušten u bilo kojem trenutku tijekom prvih četrnaest dana ako bi nešto pogriješio. Pristao je, kakva legenda!

Kako je snimljen "Rocky"?

Film je sniman u Philadelphiji tijekom 28 dana u siječnju 1976. godine, ispunjavajući uvjete koje je postavio United Artists kako bi se produkcija završila. Bio je to i jedan od prvih filmova koji je koristio novoizumljenu Steadicam kameru, što je ekipi omogućilo snimanje ikonične scene na stepenicama Umjetničkog muzeja i mnogih scena uličnog treninga (kao što se vidi u "I Play Rocky").

"Rocky" je debitirao 21. studenog 1976. u Cinema II u New Yorku, prije nego što je 1. prosinca stigao u Los Angeles. Prvog dana zaradio je 5.488 dolara u Cinema II, postavljajući rekord kina, a u prvih osam dana zaradio je 39.030 dolara. Do kraja siječnja 1977. "Rocky" je bio film broj jedan u SAD-u i tu je poziciju držao devet tjedana prije nego što ga je "Airport '77" svrgnuo. Međutim, tjedan dana kasnije, vratio se na prvo mjesto nakon što je 28. ožujka osvojio Oscare za najbolji film i najboljeg redatelja. To je, priznajmo, bila čista pobjeda!

Uspjeh i nasljeđe

Stallone će napisati i režirati prva tri nastavka – "Rocky II", "Rocky III" i "Rocky IV" – ali je napisao samo scenarij za često kritizirani "Rocky V", za koji čak i sam priznaje da je bio promašaj. Dok "Rocky II" nije baš dosegnuo zaradu originala, s 200 milijuna dolara, "Rocky III" je zaradio 270 milijuna dolara, dok je "Rocky IV", mnogima omiljeni film osim originala, zaradio 300 milijuna dolara. Režirao je i šesti film, "Rocky Balboa", 2006. godine, prije nego što je objesio rukavice o klin i postao mentor sinu Apolla Creeda, Adonisu (Michael B. Jordan), u prva dva filma "Creed".

Jasno je da je put do slave za Sylvestera Stallonea bio kao borba u ringu – težak, neizvjestan, ali na kraju pobjednički. Mi jedva čekamo vidjeti kako će "I Play Rocky" dočarati tu dramu. Jeste li i vi spremni za još jednu rundu?