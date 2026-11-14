Jennifer Lawrence ignorirala komičara, a on? Sad ima vlastiti smoothie u Smoothie Kingu!

Zabava

Smoothie King je izbacio novi smoothie, “Connor’s Paid Me No Mind Smoothie”, i to u partnerstvu s komičarom i voditeljem podcasta Connorom Woodom. Ovaj smoothie s okusom jagode i banane, bogat proteinima, nastao je inspiriran nedavnom situacijom oko smoothieja koja je uključila i glumicu Jennifer Lawrence.

Sve je počelo još u listopadu kad je Wood, poznat po svojim komičnim videima iz doba korone i suvoditelj podcasta “Brooke and Connor Make a Podcast”, gostovao u video intervjuu za BuzzFeed Celeb. Tamo je priznao da mu je Jennifer Lawrence, američka glumica najpoznatija po ulozi Katniss Everdeen u Igri gladi, celebrity crush i tražio je, kako je rekao, „samo malo priznanja od Jennifer Lawrence da sam smiješan“.

Naravno, fanovi Jennifer Lawrence su je masovno tagirali na objavi tog videa na Instagramu. I pogodite što? Ona im je odgovorila, i to direktno, s rečenicom: „Vidjela sam te na 8. aveniji kako piješ smoothie i nisi me ni primijetio.“ Ta je izjava, očekivano, izazvala pravi kaos među fanovima, inspirirajući hrpu memea i čak kostima za Halloween. Partnerica Connora Wooda iz showa „Dancing with the Stars“, Rylee Arnold, čak je objavila TikTok video njegovog „epskog komičnog sloma“ nakon što je vidio poruku od Lawrence.

Iz Smoothie Kinga su rekli da su, kad su vidjeli kako je „moment s Connorom eksplodirao“, znali da je to savršena prilika da nešto o čemu cijeli internet bruji pretvore u nešto stvarno. Dodali su i da je Connor „priznao da je taj dan bio zaokupljen i da Jennifer Lawrence nije obraćao pažnju“, pa im je ova suradnja bila potpuno prirodna. Smoothie „Connor’s Paid Me No Mind Smoothie“ ima 26 grama proteina i nimalo dodanog šećera u čaši od 20 unci, a napravljen je od cijelih jagoda i banana te elektrolita za hidrataciju.

Dakle, lekcija naučena: nekad te celebrity crush ne primijeti, a nekad zbog toga dobiješ svoj vlastiti smoothie u Smoothie Kingu. Što mislite, hoće li se Jennifer Lawrence sad baciti na vlastiti proizvod, možda 'Smoothie 'Sorry, Who?'?