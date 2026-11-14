Kočiš diže MasterChef na novi nivo: Zaboravite komfor, stižu pijetlove krijeste!

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Nema više skrivanja iza timova, dragi naši gurmani! U MasterChef kuhinji slijedi totalni preokret jer timski rad odlazi u povijest. Od sada pa nadalje, kandidati će se boriti isključivo za svoj uspjeh, a novi ciklus izazova otvara nitko drugi doli Goran Kočiš. A kad Goran nešto priprema, znamo da to neće biti ni blizu običnom!

Goran je za natjecatelje spremio kutiju iznenađenja s namirnicama koje nitko ne bi očekivao u istom jelu. Dobrodošli u ciklus s mojim potpisom. Očekujte pomicanje vlastitih granica i izlazak iz zone ugode. Ne radim to da bi podbacili, nego da vidite i sami do kud vam idu granice, poručio je Goran, a već tu nam je jasno da će biti napeto. Marija je, čuvši da im je Goran pripremio sastojke, duhovito dobacila: Očekujem da će nam iz te kutije iskočiti nešto živo. I, iskreno, kad vidite što im je zbilja spremio, Marijin komentar zvuči kao proročanstvo!

Ispod te famozne kutije dočekala ih je stvarno neobična kombinacija namirnica: pijetlove krijeste, ikra štuke, čičoka, palenta, dimljena paprika, pekmez od šljiva i svježi kvasac koji smiju koristiti isključivo kao začin. Zvuči kao recept za instant infarkt i kreativni kaos, zar ne? Goran je sve to začinio izjavom: Nekome ću danas biti Djed Mraz, a nekome Krampus. Mislimo da je ovdje Goran odlučio testirati ne samo kulinarske vještine, već i želudac natjecatelja, i moramo priznati, totalno nam se sviđa taj potez!

Za pripremu jela s tri jasno definirane komponente, i to na razini restorana s Michelinovom zvjezdicom, imat će točno 50 minuta. Ali, naravno, tu nije kraj iznenađenjima. Usred kuhanja dočekat će ih tajanstvena vreća iz koje će morati naslijepo izvući još jednu namirnicu i savršeno je uklopiti u svoje jelo. Juan je kratko, ali jasno, komentirao: „Pressing raste”. I tko mu ne bi vjerovao? Cijela situacija vrišti 'PANIKA!', a pritisak je na razini erupcije vulkana!

Tko će se najbolje snaći pod ovakvim uvjetima i izboriti se za toliko željeni imunitet, morat ćemo otkriti u predstojećoj epizodi ‘MasterChefa’ na Novoj TV, a već je sada dostupno na Nova Play! Hoće li se netko rasplakati zbog pijetlovih krijesta, što mislite?