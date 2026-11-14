Šok i nevjerica: Supertalent ranije večeras, nedjelja rezervirana za 'Vatrene'!

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Supertalent se na Novoj TV inače emitira nedjeljom navečer, ali ovaj put se planovi mijenjaju! I to zbog — pazi sad — nogometa! Da, dobro ste pročitali! Nova TV je odlučila napraviti rošadu u rasporedu, pa će se 'Supertalent' iznimno ove subote, 14. studenog, emitirati dan ranije. Pa vi recite da nema iznenađenja!

Razlog? Ma klasika, naša nogometna reprezentacija preuzima eter! U nedjelju je na rasporedu uvodna emisija, a zatim i utakmica Hrvatska-Češka. Iako volimo Vatrene, priznajemo, malo nam je Supertalent srastao s nedjeljom, ali što je tu je – sportski duh!

No, ne paničarite! Drama je zagarantirana, jer preostale su nam još tri audicijske epizode i, što je najvažnije, JEDAN JEDINI ZLATNI GUMB koji čeka svog vlasnika! Kroz sedam audicijskih epizoda već smo vidjeli svašta, a četiri zlatna gumba su već podijeljena. Svi smo na iglama: tko će ga zgrabiti? Tko će oduševiti žiri toliko da dobije ekspresnu kartu za polufinale?

U večerašnjoj epizodi, pripremite se za pravi spektakl! Dolazi nam neobični kandidat Divasaur – samo ime zvuči kao nešto iz drugog svijeta, već nam se diže kosa na glavi od uzbuđenja! A bit će tu i glazbenih poslastica: šestogodišnji Vojin Djokić sigurno će raznježiti i najtvrđa srca, dok će Matej Tomac, Marco Germanotta i Vladimir Salijević pokušati razvaliti pozornicu svojim vještinama.

Nema plesa bez Supertalenta, pa će Nika Franjić pokazati svoj gimnastički ples (što god to bilo, zvuči opasno dobro!), a Plesni studio Jete spreman je za show! Jeste li spremni za Marijana Sabljaka, Luku Starmana i Mariu Sofiju Tovar Brčić? Žiri će imati pune ruke posla, a mi se samo nadamo da su spremni na sve što im ovi kandidati spremaju. Tko će biti taj sretnik? I hoćete li uopće stići pogledati Supertalent prije nego što vas zgrabi nogometna groznica?