Kamelot je napokon stigao u Zagreb: Klub Boogaloo razvaljen power metalom i dugim kosama!

Poznati

Fanovi power metala u Hrvatskoj konačno su dočekali svoj dan! Američki sastav Kamelot, jedno od najpoznatijih imena modernog melodičnog metala, napokon je održao koncert u Zagrebu. Na koncertu je, kako se vidi na fotografijama, bilo svega, od mahanja glavama do mora dugih kosa i hrpe oduševljenih fanova. Čekali smo ih, i isplatilo se!

Ovaj bend osnovan je 1987. godine, a tijekom karijere postao je jedno od najpoznatijih imena modernog melodičnog metala.

Dakle, ako ste bili tamo, znate o čemu pričamo. Ako niste, nadamo se da ste barem osjetili vibracije kroz zidove Boogalooa! Kad će idući put? Očekujemo ih ponovno, i to što prije, jer ovakav power show se ne propušta često. Je li i vas Kamelot razdrmao do kosti?