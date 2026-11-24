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Pripremite se, jer Kaja Vrsaljko, slovenska dizajnerica i manekenka, i od ovog ljeta supruga bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka, bacila je na Instagram dosad neviđene fotke s njihovog vjenčanja! Znamo da ste čekali, a sad je stigla prava poslastica.

Kaja je na svom profilu podijelila intimne trenutke sa vjenčanja koje se održalo 21. kolovoza ove godine u Kraljevskim vinogradima iznad Petrčana, u blizini Zadra. Par se stvarno potrudio sve detalje držati podalje od očiju javnosti, pa je ceremonija bila totalno u tajnosti, u krugu najbližih prijatelja i obitelji. Baš su šmekeri, zar ne?

Par je 21. kolovoza izgovorio 'sudbonosno da', čime su okrenuli sedam godina dugu ljubavnu priču, a nedugo nakon vjenčanja Kaja je, naravno, promijenila prezime na Instagramu u Vrsaljko. Zvuči nam kao prava romansa, kao iz filmova! Iako se o njihovoj vezi počelo šuškati početkom 2022., Kaja i Šime su dugo svoju ljubav čuvali za sebe, daleko od reflektora. Ali, kad je ljubav jaka, teško je sakriti, pa su iste te godine dobili kćer Viktoriju, a krajem 2023. stigli su i roditelji sina čije ime još nisu javno obznanili. Totalno razumijemo tu potrebu za privatnošću, pogotovo kad su u pitanju mališani!

Šimi je ovo, inače, drugi brak. Godine 2017. oženio se s Mateom, s kojom ima sina Brunu. Kaja i Šime su pravi dokaz da se sve može kad se hoće, pa i jedno ovakvo vjenčanje držati podalje od paparazza. Nema što, fotke su, naravno, preslatke, a vjerujemo da je i vjenčanje bilo iz snova. Baš nas zanima hoćemo li vidjeti još kakvu ekskluzivu u budućnosti!