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Pripremite maramice jer večeras u 'Asia Expressu' stiže prava emotivna bomba! Nakon tisuća prijeđenih kilometara i izazova koji bi izludjeli i najizdržljivije, kvalifikacijska borba za finale dostiže vrhunac, a jedan par će nas totalno šokirati neočekivanim plasmanom.

Gusarice su već osigurale svoje mjesto u završnici, kapa dolje! Ali preostala su još samo tri mjesta, a u igri su četiri tima. Napetost je neizdrživa, a natjecatelji su, iskreno, na rubu živaca. Zamislite samo – više od pet tisuća kilometara avanture! Nije ni čudo što neki dižu ruke, neki se opuštaju, a neki grizu do zadnjeg atoma snage.

Katarina, na primjer, nije skrivala koliko joj je teško: “Ovaj tjedan je definitivno najgori od svih. Dignem se pa padnem... Frustrirajuće”, poručila je. Realno, tko je ne bi razumio? Vožnja do iduće kontrolne točke, gdje čeka naša Antonija Blaće, bila je puna sumnji i pitanja – gdje smo, jesmo li uopće u igri, ima li ovo više smisla? To su misli koje prolaze glavom svakome tko se gura preko svojih granica.

I onda, bam! Trenutak kad Antonija otkriva tko se idući kvalificirao... totalni šok i slap suza. Pobjednički par, čije su emocije pršteći izlazile na vidjelo, priznao je: “Nismo ovo očekivali... Toliko nam znači jer je želio odustati.” Možete li zamisliti taj preokret? To je život, to je 'Asia Express'!

Sada se preostala tri para bacaju u borbu za još samo dva prazna mjesta u top četiri. Prvi na redu? Uzbudljivi boksački izazov! Bit će to savršena prilika da izbije sve frustracije koje su se skupljale kilometrima. Spremite se za udarce, ne samo u ringu, već i u emocionalnom smislu.

Nova epizoda 'Asia Expressa' je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a za one nestrpljive, već je dostupna na Voyo. Tko će se probiti dalje, a tko će pasti? Mi navijamo, naravno!