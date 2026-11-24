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Ekipa, jeste li ikada razmišljali koliko stvarno vrijedi ona prašnjava vaza u dnevnom boravku ili djedov stari sat? Upravo to saznajemo u popularnoj emisiji 'Cash or Trash', gdje obični ljudi donose svoje predmete, a stručnjaci poput Ilama otkrivaju njihovu pravu vrijednost i povijest. A u novoj epizodi očekuju nas tri priče koje garantirano dižu prašinu!

Prvi na scenu stupa Robert, magistar farmacije iz Dubrovnika koji danas živi u Pitomači, a donosi pravu poslasticu – osmanski jatagan star deset generacija! Prema Robertovim saznanjima, riječ je o ručno izrađenom osmanskom oružju iz 18. stoljeća. I nije ga donio tek tako, za sitniš; Robert ima velika očekivanja i neće ga prodati ispod 5.000 eura! Ali priča tu ne staje, jer iza njegove odluke krije se plemenita namjera – novac od prodaje planira donirati trima obiteljima kojima je pomoć najpotrebnija. Hoće li mu procjenitelj Ilam potvrditi cifru iz snova, to tek treba vidjeti!

Dalje nas čeka iznenađenje s Hrelića! Dvadesetšestogodišnja studentica prava, Vladimira iz Svete Nedelje, dolazi s malenom vazom koju je pronašla na zagrebačkom Hreliću i platila je svega – pazite sad – deset kuna! Da, deset kuna! Ilam će joj poručiti: „S obzirom na to da nisi profesionalni trgovac antikvitetima, očigledno imaš odlično oko za te stvari.” Osim što će doznati pravu vrijednost vaze, Vladimira će otkriti i super zanimljivu priču koja stoji iza te kupnje i objasniti zašto je baš sada došlo vrijeme za prodaju.

I na kraju, ali ne manje važno, tu je Ivan iz Križa. On donosi ukrasni tanjur koji je nekoć krasio zid njegove prabake, a dobila ga je na dar od prijatelja iz Beča. Ivan se nada da će otkriti više o podrijetlu i vrijednosti tanjura, a ako ga uspije prodati, novcem će počastiti cijelu obitelj ručkom. Nema tu nekog luksosa, samo dobra stara obiteljska priča.

Hoće li jatagan opravdati cifru, vaza oduševiti cijenom, a tanjur osigurati obiteljski ručak? Sve te drame i iznenađenja gledatelji će doznati u današnjoj epizodi 'Cash or Trash' na Novoj TV. Tko mislite da će odnijeti pobjedu – prodavatelji ili trgovci?