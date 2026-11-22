Kylie i Timothée: Kemija im je top, ali stil… pa, nije baš!
Znali smo da nam fale ti njihovi courtside dejtovi, pogotovo nakon onog magičnog ljeta kad smo gledali New York Knickse kako rasturaju. I evo ih opet! Kylie Jenner i Timothée Chalamet nedavno su zamijenili obalu i timove, pa su s tribina navijali za Los Angeles Lakerse. Iako se njihovi outfiti često ne podudaraju, jedno je sigurno – kemija im je i dalje jača od bilo kojeg modnog nesklada!
U srijedu navečer, par se vratio u prvi red da bi pratio utakmicu Lakersa protiv Utah Jazza u Crypto.com Areni u LA-u. Između akcije na terenu, bilo je pregršt PDA trenutaka – viđeni su kako se ljube, hihotaju, naslanjaju jedno na drugo i neprestano čavrljaju. Lakersi su možda izgubili 109-97, ali Kylie i Timothée su, čini se, proveli predivno vrijeme. Ali, njihovi outfiti su igrali dvije potpuno različite utakmice.
Kylie se držala svoje provjerene courtside formule: klasični traper i jedva-vidljive štikle, obično uparene s nečim uskim i pripijenim gore. Ovog puta, to je bila njezina vlastita marka Khy, zip-up kožna jakna s oblikovanim krojem, djelomično otkopčana, uz svijetle plave traperice skraćene do gležnja i sandale s printom zmijske kože. Manikura i pedikura bile su u ponoćno crnoj boji, dok je njezin prepoznatljivi glam – zadimljene smeđe oči, taupe ruž hladnog tona i duga, sjajna crna kosa – bio besprijekoran.
S druge strane, Timothée je zauzeo opušteniji, „gorpy“ pristup. Glumac je nosio tamnoplavu Adidas vjetrovku s maskirnim uzorkom, široke voštane crne kožne hlače i crne čizme. Njegovi duži, raščupani uvojci samo su pridonijeli tom „chill-dude“ efektu. Dok je Kylie naglašavala figuru, Timothée je izgledao spreman suočiti se s elementarnim nepogodama (poplave u LA-u nisu za zezanje!).
Naravno, par ima bogatu povijest courtside stila. Na utakmici Lakersa prošle godine, Kylie je nosila jednostavan bijeli top i crne kožne hlače, dok je Timothée kombinirao majicu s likom Kobea Bryanta s Chanelovom tweed jaknom i Timberland čizmama. Tijekom sezone Knicksa 2026. godine, prihvatili su koordinirane timske boje, s narančastim kožnim jaknama, vintage dodacima inspiriranim košarkom i, na kraju, odgovarajućim custom Chrome Hearts trapericama. Timothée, predani navijač Knicksa, iskoristio je svoj poseban odnos s timom kako bi osmislio razigranu garderobu za utakmice.
Prije par tjedana, par je primijećen na spoju u Sushi Parku, gdje su se uskladili u diskretnim crnim jaknama te opuštenim hlačama i trapericama. A iako nisu zajedno prošetali crvenim tepihom, prisustvovali su Governors Awards dodjeli, gdje je Timothée nosio sivo Giorgio Armani odijelo, a Kylie vintage Robert Cavalli haljinu boje šampanjca te vintage Yves Saint Laurent izvezene cvjetne štikle i Lorraine Schwartz nakit.
Sada, natrag u Los Angelesu, Kylie Jenner ponovno daje svoj pečat stilu košarkaških gledatelja. Što mislite, tko je ovaj put bolje pogodio 'look' – ona ili on? Ili je ipak bitna samo kemija?