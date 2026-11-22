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Znali smo da nam fale ti njihovi courtside dejtovi, pogotovo nakon onog magičnog ljeta kad smo gledali New York Knickse kako rasturaju. I evo ih opet! Kylie Jenner i Timothée Chalamet nedavno su zamijenili obalu i timove, pa su s tribina navijali za Los Angeles Lakerse. Iako se njihovi outfiti često ne podudaraju, jedno je sigurno – kemija im je i dalje jača od bilo kojeg modnog nesklada!

U srijedu navečer, par se vratio u prvi red da bi pratio utakmicu Lakersa protiv Utah Jazza u Crypto.com Areni u LA-u. Između akcije na terenu, bilo je pregršt PDA trenutaka – viđeni su kako se ljube, hihotaju, naslanjaju jedno na drugo i neprestano čavrljaju. Lakersi su možda izgubili 109-97, ali Kylie i Timothée su, čini se, proveli predivno vrijeme. Ali, njihovi outfiti su igrali dvije potpuno različite utakmice.

Kylie se držala svoje provjerene courtside formule: klasični traper i jedva-vidljive štikle, obično uparene s nečim uskim i pripijenim gore. Ovog puta, to je bila njezina vlastita marka Khy, zip-up kožna jakna s oblikovanim krojem, djelomično otkopčana, uz svijetle plave traperice skraćene do gležnja i sandale s printom zmijske kože. Manikura i pedikura bile su u ponoćno crnoj boji, dok je njezin prepoznatljivi glam – zadimljene smeđe oči, taupe ruž hladnog tona i duga, sjajna crna kosa – bio besprijekoran.

S druge strane, Timothée je zauzeo opušteniji, „gorpy“ pristup. Glumac je nosio tamnoplavu Adidas vjetrovku s maskirnim uzorkom, široke voštane crne kožne hlače i crne čizme. Njegovi duži, raščupani uvojci samo su pridonijeli tom „chill-dude“ efektu. Dok je Kylie naglašavala figuru, Timothée je izgledao spreman suočiti se s elementarnim nepogodama (poplave u LA-u nisu za zezanje!).

Naravno, par ima bogatu povijest courtside stila. Na utakmici Lakersa prošle godine, Kylie je nosila jednostavan bijeli top i crne kožne hlače, dok je Timothée kombinirao majicu s likom Kobea Bryanta s Chanelovom tweed jaknom i Timberland čizmama. Tijekom sezone Knicksa 2026. godine, prihvatili su koordinirane timske boje, s narančastim kožnim jaknama, vintage dodacima inspiriranim košarkom i, na kraju, odgovarajućim custom Chrome Hearts trapericama. Timothée, predani navijač Knicksa, iskoristio je svoj poseban odnos s timom kako bi osmislio razigranu garderobu za utakmice.

Prije par tjedana, par je primijećen na spoju u Sushi Parku, gdje su se uskladili u diskretnim crnim jaknama te opuštenim hlačama i trapericama. A iako nisu zajedno prošetali crvenim tepihom, prisustvovali su Governors Awards dodjeli, gdje je Timothée nosio sivo Giorgio Armani odijelo, a Kylie vintage Robert Cavalli haljinu boje šampanjca te vintage Yves Saint Laurent izvezene cvjetne štikle i Lorraine Schwartz nakit.

Sada, natrag u Los Angelesu, Kylie Jenner ponovno daje svoj pečat stilu košarkaških gledatelja. Što mislite, tko je ovaj put bolje pogodio 'look' – ona ili on? Ili je ipak bitna samo kemija?