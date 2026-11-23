Zabava

Luca Guadagnino, talijanski redatelj poznat po filmovima „Challengers” i „Call Me by Your Name”, potvrdio je da njegova nova filmska adaptacija kontroverznog romana „Američki psiho” Breta Eastona Ellisa, izgleda, neće ugledati svjetlo dana. Ova vijest dolazi nakon što je Guadagnino gostovao u podcastu „Crew Call” platforme Deadline, gdje je, usput promovirajući svoj film „Artificial”, odgovarao na pitanja o svojim nadolazećim projektima.

Voditelj je spomenuo adaptaciju Ellisovog djela, na što je Guadagnino kratko i jasno odgovorio: ’Američki psiho’ je imao fantastičan scenarij Scotta Z. Burnsa. Nažalost, za mene se to trenutno ne događa. Guadagnino je već u listopadu natuknuo da se povlači s projekta.

Ranije ove godine izvještavalo se da projekt teško pronalazi novog Patricka Batemana. Iskreno, nakon što je Christian Bale postavio totalno nedostižan standard u filmu iz 2000. godine, rijetko tko bi se usudio stati u njegove cipele. Bale je jednostavno ljestvicu postavio previsoko, i to je činjenica.

No, Guadagnino ne gubi vrijeme. Budući da, kako kaže, nije snimio film u 2026. godini, sada je „gladan” novih projekata i očekuje da će „vrlo brzo” biti na setu. Trenutno ima dvije stvari u pripremi. Jedan od tih projekata trebao bi biti film s Julijom Roberts u glavnoj ulozi, dok bi drugi mogao biti „Separate Rooms”, u kojem se još u ožujku spominjao Connor Storrie. Eto, tko čeka, taj i dočeka – ali ne baš uvijek ono što želi. Je li vam žao zbog „Američkog psiha” ili mislite da je tako i bolje?