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Ana Maria Marković, najpoznatija hrvatska nogometašica koju prate skoro tri milijuna ljudi na Instagramu i koju mnogi smatraju jednom od najljepših nogometašica na svijetu, sjela je s Milanom Stjeljom u podcast "Karijera u retrovizoru". Naša 26-godišnja zvijezda, koja je ove sezone pojačala redove Hajduka, bez zadrške je otkrila zašto je uopće stigla u Split. I, naravno, pala je i ta velika izjava – tko joj je osobno najbolji igrač u klubu!

Nakon što je dvije, kako sama kaže, baš teške godine provela pitajući se zašto uopće igra nogomet, Ana Maria je u Hajduku pronašla ono što joj je najviše trebalo: sreću. Kaže da je u Hajduk došla da opet bude sretna te da joj je u klubu predobro. Eto, nije sve u trofejima i milijunima, ponekad je osmijeh na licu jedini pravi "transfer goal", zar ne?

Ali, Ana Maria nije samo na terenu. Dok rastura u kopačkama i brani boje Hajduka, paralelno gradi i uspješnu poslovnu karijeru. Ona je suvlasnica švicarskog brenda veganskih proteinskih napitaka Reloadz. Prisjetila se i jednog "radnog" susreta koji bi mnogima bio san snova – snimanja reklame s Cristianom Ronaldom još 2024. godine! Kaže da su igrali stolni nogomet, a da ju je Ronaldo smirivao. Zamislite samo, Cristiano Ronaldo vas smiruje dok vi pokušavate postići gol u stolnom nogometu! Kakva scena!

Dotaknula se i svoje itekako popularne prisutnosti na društvenim mrežama i fotografija koje objavljuje, jer iskreno, teško je ne primijetiti. Priznala je da voli pokazati tijelo, ali da ima svoje granice. Jasno je, Ana Maria zna što radi, i na terenu i na Insta feedu, sve pod njezinim uvjetima. Usput je kratko spomenula i svoju majku, ističući njezinu posvećenost obitelji i da je puno radila.

I onda, veliki finale koji smo svi čekali! Na pitanje kako vidi Hajduk pod vodstvom trenera Garcíje i tko je, po njezinu mišljenju, najbolji igrač, Ana Maria je odgovorila bez zadrške: "Za mene je najbolji igrač Livaja", zaključila je uz osmijeh. Znači, Livaja! Tko bi drugi bio? Pa, kad Ana Maria Marković tako nešto izjavi, znaš da je to sigurno istina. Što vi kažete, slažete li se s njezinim izborom?