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Blake Lively, svima nam poznata kao ikona Serena van der Woodsen, iznenadila je fanove 'Tračerice' objavom na Instagramu koja nas je vratila u zlatne dane Upper East Sidea! Glumica je pozirala ispred hotela Lotte New York Palace na Manhattanu, gotovo 20 godina nakon što je tamo počela snimati kultnu seriju Gossip Girl. Vrijeme stvarno leti, zar ne? Uz fotku je napisala: "Nigdje nije kao kod kuće".

Upravo je taj luksuzni hotel bio Serenin dom u seriji, gdje je živjela s mamom Lily (koju je igrala Kelly Rutherford) i mlađim bratom Ericom (Connor Paolo). Ali, da budemo iskreni, Palace nije bio samo Serenin teritorij; tamo su također živjeli i neponovljivi Chuck Bass (Ed Westwick) te njegov otac Bart (Robert John Burke), koji je bio i vlasnik cijele zgrade. Baš prava elita Manhattana!

Zanimljivo je da hotel, poznat kao simbol luksuza i serije, nije uvijek nosio svoje sadašnje ime. Naziv Lotte New York Palace dobio je tek 2015. godine, kada ga je kupila južnokorejska luksuzna hotelska kompanija Lotte Hotels & Resorts. S obzirom na to da je "Tračerica" završila s emitiranjem 2012., u seriji se lokacija spominjala jednostavno kao New York Palace Hotel ili Palace. Dakle, za prave znalce, to je i dalje onaj stari, dobri Palace.

Hotel se i danas, godinama nakon završetka serije, ponosno veže uz kultnu "Tračericu". Ne samo da se ponosi, već obožavateljima nudi i pravi doživljaj: poseban paket pod nazivom Gossip Girl Getaway, to jest XOXO, the Palace. Riječ je o jedinstvenom iskustvu gdje je svaki detalj inspiriran serijom. Goste tako dočekuje poklon dobrodošlice – parfem Chanel No. 5, koji hotel opisuje kao jedan od Serenininih prepoznatljivih mirisa. Iako, budimo realni, taj se miris često povezuje i s njezinom najboljom prijateljicom Blair Waldorf, koju je utjelovila Leighton Meester. Paket također uključuje ružičaste macaronse, omiljenu poslasticu kraljice Blair, te popust na turistički obilazak svih onih ikoničnih lokacija gdje se snimala "Tračerica". Pa ti reci da ne misle na fanove!

Ovaj luksuzni kompleks, koji je otvoren daleke 1981. godine, u sebi krije i povijesne kuće Villard, izgrađene kao zasebne rezidencije još početkom 1880-ih. Dakle, povijest i glamur na svakom koraku. Nakon ove objave, priznajemo, malo smo se zapitali: biste li i vi potegnuli do New Yorka samo zbog ovog paketa, ili ste se već zasitili drame Upper East Sidea? XOXO!