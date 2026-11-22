Zabava

Princ Harry, mlađi sin kralja Charlesa III i Diane, princeze od Walesa, nedavno je podijelio detalje o povratku svoje obitelji u Ujedinjeno Kraljevstvo i velikim promjenama koje to donosi. Nakon šest godina života u Kaliforniji, kamo su se preselili 2020. godine poslije odstupanja s kraljevskih dužnosti, Harry i Meghan vratili su se u Englesku u kolovozu. Ova je objava došla u sklopu Harryjevih promotivnih aktivnosti za Invictus Games koje će se održati sljedeće godine.

Djeca cvatu u britanskoj školi

Harry je tijekom gostovanja u emisiji „This Morning” ispričao kako njegovi klinci, sedmogodišnji Archie i petogodišnja Lilibet, naprosto obožavaju svoj povratak u Veliku Britaniju. Iako je priznao da za njih to nije „pravi povratak” jer zapravo ne znaju što je to „povratak”, naglasio je da je u pitanju velika kulturološka promjena. Očito, pozitivna! Prema njegovim riječima, nošenje školskih uniformi bila je velika novost, ali je itekako pomogla. Samopouzdanje oboje skočilo je u nebo otkako su u školi u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je također super. Ja im izbijam naglaske, kao i škola, veselo je komentirao Harry.

Međutim, njihov prelazak u britanski obrazovni sustav nije bio sasvim bez drame. Još u rujnu, Archie i Lilibet morali su se preseliti iz škole nakon samo dva dana. Razlog su bili sigurnosni problemi vezani uz put od njihova doma do škole. Dakle, ni u „normalnom” životu, čini se, nema mira.

Harryjev povratak kući i mišljenje o novom Bondu

Što se tiče vlastitog povratka, princ Harry je izrazio oduševljenje. Super je biti natrag na rodnom tlu i bacam se na novo zimsko vrijeme, što je također lijepo, rekao je. Dodao je i kako je zanimljivo živjeti u inozemstvu i „gledati unatrag”, kada se vidi puno toga što se događa, ali da se po povratku sve čini „prilično slično”. Unatoč očitim promjenama, za njega je London i cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo – dom. Usput, Harry je dao svoj blagoslov i izboru Roberta Pattinsona za novog Jamesa Bonda, nakon što je britanski glumac ranije tog tjedna najavljen kao nasljednik Daniela Craiga. Harry je izjavio da se veseli vidjeti zvijezdu filma „The Batman” u ulozi agenta 007. Evo, barem oko nečega nema drame!

Od Invictus igara do vojničkog poziva

Harry je bio praćen i dvojicom veterana koji će se natjecati na Invictus Games u Birminghamu sljedećeg srpnja, natjecanju koje okuplja ranjene pripadnike službi iz 25 zemalja. Harry je govorio i o vojnoj službi. Vojvoda, koji je i sam deset godina služio u oružanim snagama, od 2005. do 2015. godine, izjavio je u srijedu da bi se ponovno pridružio vojsci za borbu protiv Rusije, ako bi to bilo potrebno. Izjava je dana tijekom njegova iznenadnog posjeta Ukrajini prošlog vikenda, gdje je sudjelovao u razgovoru za podcast „Ukraine: The Latest” lista The Telegraph. Snimka razgovora objavljena je na web stranici Telegrapha te srijede poslijepodne.

Harry, bivši vojnik koji je proveo desetljeće u oružanim snagama i služio na prvoj liniji u Afganistanu, jasno je poručio: Puno toga možemo naučiti od Ukrajine. Mislim da cijeli svijet može puno toga naučiti od Ukrajine. Ako me se ponovno pozove, ako bude potrebe, bit ću 100% tamo da služim svojoj zemlji, uz svoje kolege veterane i vojno osoblje. Štoviše, Harry je sugerirao da je Britanija već desetljeće u sukobu s Rusijom. Novinaru Dominicu Nichollsu rekao je: Samo zato što dronovi, meci i rakete ne lete na nas, to ne znači da nismo u ratu. Osjećam se kao da smo u ratu posljednjih deset godina. Teške riječi koje odjekuju. Vijest o ovom Harryjevom razgovoru pojavila se na društvenim mrežama u utorak, samo nekoliko minuta prije nego što je njegov otuđeni brat, princ od Walesa, William, sa svojom suprugom, princezom od Walesa, Catherine, stigao na „zeleni tepih” u Mumbaiju na dodjeli Earthshot nagrada. Nema odmora za kraljevsku obitelj, izgleda, ni kad je u pitanju medijska pažnja!