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Ajme, ljudi moji, kada Maja Šuput stigne negdje, to je uvijek spektakl! Ovaj put, osvanula je na vinskom sajmu. Maja je blistala u nekoj pregenijalnoj crnoj elegantnoj haljini koja joj je stajala kao salivena, ističući njezinu top figuru i, budimo iskreni, sve one adute koje tako dobro zna nositi! Dekolte joj je bio taman, dovoljno bujan da privuče pažnju, ali opet s ukusom, baš kako to Maja radi. Zna žena kako se to radi, svaka čast!

Ali, čekajte malo! Dok je Maja plijenila sve poglede i izgledala milion dolara, nismo mogli a da se ne zapitamo: gdje je nestao Emil? Da, dobro ste čuli! Uz našu pjevačicu nije bio njezin dečko, Emil Tedeschi mlađi. Iako je Maja bila apsolutna kraljica večeri i sama po sebi dovoljna za cijeli show, nekako je čudno kad je ne vidimo s njezinim odabranikom, zar ne?

Što je propustio? Priliku da bude uz svoju Maju. Razlog njegova izostanka nije poznat.