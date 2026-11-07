Tajčin sin rasturio u Americi i upoznao Keanua Reevesa – ima li bolje?

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Naša Tatjana Cameron Tajči, poznata i kao ikona devedesetih, ne može sakriti ponos, a i tko bi? Njezin sin, Blais Cameron, ostvario je pravi američki san na SCAD Savannah Film Festivalu u saveznoj državi Georgiji, gdje je premijerno prikazan njegov kratkometražni film „The View Was Everything“. Da, dobro ste čuli – američka premijera!

A priča filma? Nije neka klasična holivudska bajka, nego baš suprotno – intimna i duboka. „The View Was Everything“ je priča o ljubavi, bolesti i gubitku, inspirirana Blaisovim osobnim iskustvom i smrću njegovog oca, Matthewa Camerona, koji je 2017. preminuo od raka pluća. Eto, to je ono što mi volimo – autentičnost!

Ali, ono što je nas posebno dirnulo, a vjerujemo i Tajči samu, jest činjenica da Hrvatska u filmu ima jako važnu ulogu. Kao da to nije dovoljno, u filmu se čuje i bezvremenski Tajčin hit „Hajde da ludujemo“. Pa kako onda da se ne ponosimo?! Tajči je na društvenim mrežama, naravno, podijelila hrpu fotki s festivala, naglašavajući kako joj je bilo posebno gledati film na velikom platnu i koliko joj znači da se Hrvatska predstavlja međunarodnoj filmskoj publici. Rekli bismo – misija uspješno obavljena!

Nije samo Tajči bila u centru pažnje. Blais je na crvenom tepihu davao intervjue kao pravi pro, a uspio je i uloviti priliku koju bi mnogi poželjeli – upoznao je, ni manje ni više, holivudsku legendu Keanua Reevesa. Da, ČOVJEKA. Zajedno su se fotkali, a Keanu, koji je ove godine bio počasni gost festivala i primio nagradu Legend of Cinema, s njim se Blais fotografirao.

Tajči nije bila samo mama podrška na premijeri. Ona je i producentica filma preko svoje produkcijske kuće Cameron Productions. Izjavila je da joj je velika čast sudjelovati u toj ulozi te da se već sad veseli novim poznanstvima i budućim projektima.

Film je, inače, svjetsku premijeru imao kod nas u Hrvatskoj, na Cinehill Film Festivalu u Fužinama. Još jedan dokaz da je Hrvatska važan dio Blaisove priče, a to se u filmu naglašava hrvatskim jezikom, krajolicima i, naravno, maminom pjesmom.

E sad, pitamo se samo jedno: kad će Keanu posjetiti Fužine?