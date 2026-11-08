Taisha Drpić iskreno: S roditeljima mi je super, ali otkako su razvedeni – još bolje!

Poznati

Taisha Drpić, kći pjevačice i spisateljice Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, nedavno je progovorila o odrastanju uz poznate roditelje i kako im funkcionira obitelj nakon razvoda. U emisiji "Matea Vanjorek Show" na Hype TV-u otkrila je da ljudi često imaju čudne predodžbe o poznatima.

Mislim da su ljudi jako čudno nastrojeni prema poznatim osobama. Ne shvaćaju da su i oni samo ljudi, da imaju normalan život i obitelj, rekla je Taisha, naglašavajući da su joj mama i tata potpuno normalni. Nives je, kaže, normalna mama koja je svaki dan pita gdje je, što radi i je li jela, a Dino je normalan tata.

Ipak, najveće iznenađenje je stiglo kad je pričala o odnosu Nives i Dine nakon razvoda – njihov je odnos puno bolji kada nisu zajedno. Roditelji su joj ostali bliski i žive u zasebnim kućama koje dijele isto dvorište, što Taishi i njenom bratu Leoneu omogućuje da bez problema provode vrijeme s oboje. Doslovno mogu skakati iz kuće u kuću!

Posebno je istaknula i sjajan odnos s Ines, partnericom svog oca. Jako je volim, ona i ja imamo jako lijep odnos. Čak se i njoj prvoj obratim kad imam neki problem, otkrila je Taisha, dodajući da su za to zaslužni mama i tata.

Što se tiče samog razvoda, Taisha nikada nije gajila nadu da će se roditelji pomiriti, jer joj je jasno da su sretniji i bolje funkcioniraju razdvojeni. Tata je ostao živjeti s njima dok nije navršila 18, a i nakon što se odselio, žive doslovno pored njih. Ako se posvađam s mamom, odem kod tate, ako se posvađam s tatom, vratim se mami. Trebam samo doslovno prijeći dvorište. Iz kuće u kuću. Tako da je predivno, objasnila je Taisha.

Ovakav način života donosi i spontane trenutke, poput onog kada se Taisha probudila na kauču i zatekla tatu kako pije kavu, a da se nisu ni dogovorili. Baš predivna obiteljska dinamika, zar ne?