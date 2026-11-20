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E, zamisli ovo: Dado Ćosić (38), onaj glumac što ga trenutačno gledamo u seriji „Slučajna obitelj” kao onog simpa, malo naivnog policajca Franu Kutnjaka, odlučio je malo začiniti stvari. Za magazin Cafe Ćosić je na jedan dan „uskočio” u „Crnu kuglu”, film o kojem, realno, čujemo sa svih strana.

A nije da mu fali izazova; ove je godine već pokupio Zlatnu arenu za glavnu mušku ulogu u filmu „Lijepa večer, lijep dan”. I to uz ozbiljnu fizičku transformaciju, što nije mala stvar. Čovjek se trudi, moramo priznati! Inače, Dado je stalno u poslu, ima hrpu kazališnih, filmskih i televizijskih uloga. Član je ansambla Zagrebačkoga kazališta mladih, pa čak i predaje glumu pred kamerom na Akademiji dramske umjetnosti. Multitalent, reklo bi se.

U intervjuu za Cafe progovorio je o svemu – od glumačkih izazova, nagrada, pa do odrastanja u Bosanskoj Dubici i preseljenja u Zagreb. Nema lakog puta do vrha, zar ne? Magazin Cafe donosi još svašta zanimljivog, uključujući dokumentarac „Možeš vidjeti sve”, recenziju četvrtog dijela „Lupina” od Živorada Tomića, priču o filmskom klasiku „Network” i prisjećanje na glumačkoga genija Mustafu Nadarevića.

Ma kapa dolje Ćosiću, uvijek spreman na akciju. Tko bi još tako hladno „uskočio” u film? Mi bismo vjerojatno prvo provjerili trailer pet puta!