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„Divlje pčele“ sinoć su nam servirale pravu dramu, a napetost u Vrilu raste brže nego cijene goriva! Epizoda koja se emitirala na RTL-u od 20.15 sati, a za nestrpljive je već dostupna na Voyu, donijela je toliko obrata da smo jedva stizali pratiti.

Prvo i osnovno, svi su na iglama zbog Ivičina nestanka. Joj, pa uvijek ista priča – čim netko nestane, odmah kreću teorije zavjere, zabrinutost i propitivanja po selu. Nadamo se samo da je Iviča na nekom spontanom putovanju, a ne u nekoj ozbiljnoj nevolji!

A onda, šok! Katarina stiže u Bellavistu i tamo, ni manje ni više, nego Zora. Ali ne kao Zora, nego kao Lola koja pjeva i zabavlja goste! Recimo da nam je malo pao mrak na oči. Dvostruki život u malom mjestu? To je tek početak drame, sigurni smo! Mislili smo da je to Zora, ali Lola? Ovo je materijal za pravu sapunicu. Kako će se ovo razviti, samo nebo zna!

Kad pomislimo da ne može biti luđe, Neven dođe Vukasovima i, pazite sad, traži Terezinu ruku. Molim?! Svi su ostali u totalnom šoku, a mi isto nismo sigurni što bismo mislili. Je li to romantično ili malo previše naglo? U svakom slučaju, drama je zagarantirana. Nismo sigurni je li to bio dobar potez, ali sigurno je podigao obrve.

I to nije sve, naravno. Domenika se opet, ni manje ni više, šulja u Markovu sobu. Domenika, zlato, mi te volimo, ali daj se malo skuliraj! Koliko puta moraš ponoviti istu stvar da shvatiš da možda trebaš promijeniti taktiku? Daj nam nešto novo, iznenadi nas! Ili barem budi malo diskretnija, molimo te!

Ljubomora je, naravno, neizostavan dio svake drame, pa tako i ovdje. Nikola je vidio Cvitu kako pleše s Džonijem, i eto ti problema! Njihov odnos je odmah postao napet i hladan. Jer naravno, u seriji ne može proći dan bez ljubomornih scena. Očekivano? Apsolutno.

Vijest se širi Vrilom da je Kate Runje otišla, a Vukasi misle da su je uspješno zastrašili i da im plan funkcionira. A mi kažemo – držite vi prste prekrižene, dragi Vukasi. Ovakvi planovi se često izjalove, a onda nastaje još veći kaos! Previše se oslanjate na „strašne“ taktike.

Ali pravi, ali pravi šok tek dolazi. U mjestu se doznalo tko je novi komandir milicijske stanice. E, to je ono što nas drži na rubu sjedala! Tko bi to mogao biti? Netko poznat? Neki totalni autsajder? Mi već smišljamo teorije zavjere, a vi?