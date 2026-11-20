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Naša pjevačica i harmonikašica Stela Rade stiže u Kulturni centar Osijek u subotu, 21. studenoga, sa svojim koncertom 'Harmonikom po svijetu'. I da, dobro ste pročitali – harmonika po svijetu, ali ne onako kako mislite! Stela planira spojiti pop, sevdah, R&B, etno i rock, što zvuči kao recept za totalno neočekivanu i dobru zabavu.

Stela kaže da Slavonija i njen temperament imaju "dosta toga zajedničkog". Pa, s obzirom na to da je često nastupala po privatnim slavljima tamo, vjerujemo joj da zna kakav je vibe. Kaže da joj je kod Slavonaca simpatično to što te vrlo brzo prihvate kao svoju: dođeš kao izvođač na privatno slavlje, a nakon pet minuta razgovora imaš osjećaj da si na obiteljskom ručku. Zvuči kao savršena atmosfera za pravi tulum, zar ne?

Ona je fan otvorenih i direktnih ljudi koji se znaju zabaviti, pa misli da se Slavonija i ona dosta dobro razumiju. To nam je skroz jasno! Na pozornici ne voli samo svirati, već i pričati s publikom, dopustiti spontane reakcije. I to je super! Tko želi samo gledati, kad može sudjelovati?

Na koncertu 'Harmonikom po svijetu' Stela će pokazati kako harmonika može zvučati brutalno moderno. Zaboravite klasične tonove, ovdje se instrument spaja s totalno različitim žanrovima i daje poznatim pjesmama skroz nove aranžmane. Uz njene autorske stvari, slušat ćemo i hitove koji su obilježili naše odrastanje. Voli dobru atmosferu i publiku koja se ne boji zapjevati i zaplesati, a dodaje i nešto što nas je odmah kupilo: "Kod mene se nikad ne zna hoće li koncert završiti velikim tulumom, zajedničkim pjevanjem ili nekom spontanom pričom s publikom. Zato jedva čekam vidjeti što nam Osijek sprema."

I to nije sve! Nakon što Stela i njena harmonika rasture binu, druženje se nastavlja. Ona najavljuje aperitiv i koktele, uz priliku za upoznavanje, druženje i fotografiranje. Znači, prilika za selfije s muzičkom majstoricom plus kokteli? Mi smo unutra!

Preostale ulaznice možete pronaći u sustavu Entrio, pa ako ste u Osijeku ili blizu, znate što vam je činiti. Tko zna, možda se harmonika pretvori u DJ pult do jutra?