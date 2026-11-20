Poznati

Zora se vratila kući i, budimo iskreni, čini se da joj povratak uopće ne sjeda lako. A tek kad joj na vrata dođu Cvita i Petar? To je njezin prvi susret sa sinom nakon punih šest godina! Možemo samo zamisliti količinu suza, drame i neizgovorenih riječi koje će eksplodirati. Bit će tu svega, od optužbi do pokušaja pomirenja. U međuvremenu, Kate se umalo onesvijestila kad je ugledala Krnetu, novog komandira u Vrilu. Je li Krneta toliko strašan da ljudi padaju u nesvijest, ili se Kate samo previše uživjela? Kakva god bila istina, u Vrilu očito neće biti dosadno. Sprema se pravi kaos, a mi smo spremni za kokice!

Uvijek misteriozna 'La promesa' u petak nam donosi još zapetljanije intrige. Vojvoda De Carril otkrio je Veru i, naravno, odmah je namjerava odvesti kući. Hoće li Vera uspjeti izbjeći njegovim šapama ili je čeka novi kavez? Carlo, pak, dramatično traži od Estefaníje da zaboravi njihovu zajedničku prošlost. Ma daj, Carlo, znamo da u sapunicama prošlost nikad ne spava i uvijek se vrati da te gricne za petu! Dok se romansa između Juliete i Manuela razvija svakim danom, Pía je zatekla Leocadiju i Cristóbala kako se ljube. Kakav obrat! Ovo će sigurno izazvati lančanu reakciju skandala u dvorcu. Mi smo tu samo zbog čaja i tračeva, naravno!

Za ljubitelje mračnijih priča, 'Zločinački umovi' ni u petak ne posustaju s hororom. Policija je otkrila masovnu grobnicu na groblju u New Orleansu. Da, dobro ste pročitali. A BAU tim sad traži ubojicu koji sam sebe vidi kao modernog liječnika koji može 'iskorijeniti kugu'. Zvuči kao scenarij iz najgore noćne more, zar ne? Povrh svega, čini se da unutar tima stvari škripe jer Barnes suspendira Prentiss i poziva na internu reviziju. Hoće li se tim raspasti pod pritiskom? Hoće li uhvatiti ovog ludog 'doktora' prije nego što zavlada još veći kaos? Mi već grickamo nokte od napetosti!

A tek 'Plamen ljubavi'! Helena ne prestaje s manipulacijama i ucjenjuje Luísu, podsjećajući je da ju je upozorila kako će izgubiti Miguela. Očito Helena voli imati kontrolu. Luísa je u totalnom šoku zbog stanja Miguelova automobila i, obuzeta osjećajem krivnje, počinje ga prati. Ta guilt-trip scena je čisti klasik sapunica! I kao da sve to nije dovoljno, Júlia govori sestri da je Ana Rita poginula nakon što ju je udario automobil, što Luísu još više uspaniči. Krivnja, ucjena, tragedija – to je recept za epski meltdown koji ne želimo propustiti. Hoće li Luísa ikada pronaći mir ili će je drama progoniti zauvijek? Pripremite grickalice, zavalite se i uživajte u ludnici koju nam donose serije – ne propustite ni sekundu petka ispred ekrana!