Liz Hurley u 61. razvalila Instagram: Otrovna Ivy s lišćem i Batmanom!

Poznati

Elizabeth Hurley, glumica koja očito ne zna za starenje, ponovno je pokazala zašto je kraljica Instagrama! Za Noć vještica, 61-godišnja zvijezda objavila je fotku koja je zapalila društvene mreže, pozirajući kao zanosna Otrovna Ivy.

I to ne bilo kakva Otrovna Ivy – Liz je intimne dijelove prekrila samo donjim rubljem od lišća. Iskreno, mnogi bi se sakrili iza ovakvog outfita, ali ona ga nosi kao da joj je dvadeset! Uz nju je, kao savršeni superheroj, bio njen partner Billy Ray Cyrus, naravno, u ulozi Batmana. Pravi power couple iz Gothama!

Fanovi su, očekivano, poludjeli. Komentari su se redali, svi oduševljeni njenom figurom, ali jedan se ponavljao: 'Ona ima 61 godinu?!' Da, ljudi, ima. I izgleda bolje nego ikad. Valjda se taj eliksir mladosti skriva negdje u njenom lišću. Tko kaže da se s godinama moraš smiriti i odustati od ovakvih kostima? Liz očito ne čita ta pravila. Što ti misliš, bi li se usudio/la na ovakvu transformaciju?