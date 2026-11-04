Rihanna je u seksi bodiju pokazala guzu i poručila da za blagdane zaslužujemo nešto više

Poznati

Naša omiljena pjevačica Rihanna zna kako podići prašinu i prije nego što blagdanska groznica krene! Za svoju novu blagdansku kolekciju donjeg rublja, Riri je preuzela ulogu modela, i to onako kako samo ona to zna – brutalno iskreno i sa stilom.

Obukla je seksi bodi koji jedva išta skriva i pokazala guzu, šaljući jasnu poruku svim obožavateljima. Kaže da „ovih blagdana zaslužujete nešto više“, a mi se, iskreno, ne možemo više složiti.

Dakle, ako tražite inspiraciju kako začiniti blagdane i sami sebe počastiti nečim posebnim, Rihanna je dala svoj odgovor. Hoćemo li svi pohrliti po ovakve komade ili ćemo samo nastaviti lajkati i diviti se iz daljine?